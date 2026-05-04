Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"

Obrazy satelitarne opublikowane przez UNEP pokazały, że składowisko odpadów Lomas Los Colorados uwalnia tak duże ilości metanu do atmosfery, że znalazło się na szczycie listy 50 stworzonych przez człowieka obiektów o najwyższym poziomie emisji tego szkodliwego gazu.

Odpady od milionów osób

- To ogromne źródło metanu, które może mieć wpływ nie tylko na Chile, ale także na cały świat - powiedział Juan Jose Garces, kierownik katedry inżynierii lądowej i środowiska na Uniwersytecie w Santiago.

Składowisko w kształcie piramidy, oddalone o ok. 60 km na północ od miasta, przyjmuje odpady z gospodarstw domowych z obszaru zamieszkałego przez siedem milionów osób. Firma zarządzają wysypiskiem, KDM Empresas, poinformowała w rozmowie z Reutersem, że od 2007 r. miejsce pomaga zasilać pobliską elektrownię w ramach programu przekształcania metanu w biogaz.

Turkmenistan drugi na liście

Według szacunków ONZ, hałda śmieci wytwarza rocznie 102 667 ton metanu, co odpowiada emisjom wydzielanym przez prawie dwa miliony samochodów przez cały rok. Jednocześnie przewyższa o 20 tys. ton drugie miejsce na liście, czyli zakład naftowo-gazowy w Turkmenistanie.

Metan w znacznym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia i odpowiada za jedną czwartą wszystkich emisji napędzających zmiany klimatyczne - podaje System Ostrzegania i Reagowania na Metan od UNEP.

