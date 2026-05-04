Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"

|
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
Klimat zmienia się tak szybko, że uprawy przesuwają się na północ. Materiał "Faktów" TVN
Źródło: Fakty TVN
Największym na świecie źródłem emisji metanu, gazu znacznie przyczyniającego się do ocieplenia klimatycznego, jest składowisko odpadów na wzgórzach na obrzeżach stolicy Chile, Santiago - wynika z najnowszego badania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP).

Obrazy satelitarne opublikowane przez UNEP pokazały, że składowisko odpadów Lomas Los Colorados uwalnia tak duże ilości metanu do atmosfery, że znalazło się na szczycie listy 50 stworzonych przez człowieka obiektów o najwyższym poziomie emisji tego szkodliwego gazu.

Odpady od milionów osób

- To ogromne źródło metanu, które może mieć wpływ nie tylko na Chile, ale także na cały świat - powiedział Juan Jose Garces, kierownik katedry inżynierii lądowej i środowiska na Uniwersytecie w Santiago.

Składowisko w kształcie piramidy, oddalone o ok. 60 km na północ od miasta, przyjmuje odpady z gospodarstw domowych z obszaru zamieszkałego przez siedem milionów osób. Firma zarządzają wysypiskiem, KDM Empresas, poinformowała w rozmowie z Reutersem, że od 2007 r. miejsce pomaga zasilać pobliską elektrownię w ramach programu przekształcania metanu w biogaz.

"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną

METEO

Turkmenistan drugi na liście

Według szacunków ONZ, hałda śmieci wytwarza rocznie 102 667 ton metanu, co odpowiada emisjom wydzielanym przez prawie dwa miliony samochodów przez cały rok. Jednocześnie przewyższa o 20 tys. ton drugie miejsce na liście, czyli zakład naftowo-gazowy w Turkmenistanie.

Metan w znacznym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia i odpowiada za jedną czwartą wszystkich emisji napędzających zmiany klimatyczne - podaje System Ostrzegania i Reagowania na Metan od UNEP.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Chileochrona środowiskagazy cieplarniane
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Emmanuel Macron
Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania
Ze świata
Spirit Airlines
Gigant tanich lotów kończy działalność. "Pierwsza ofiara branży"
Turystyka
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
Z kraju
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
Ze świata
samochody
Widmo nowej wojny celnej. Bruksela odpowiada na groźby Trumpa
Ze świata
Tesla
Europa kupuje więcej Tesli. Wysokie ceny paliw napędzają rynek EV
Moto
Platforma X
Niemieckie partie opuszczają X. "Pogrążył się w chaosie"
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_832691935
Deweloperzy nie chcą w nie inwestować. Nowy raport z rynku biurowego
Nieruchomości
Ormuz – cieśnina
Postępy w cieśninie Ormuz. Statki USA przepłynęły
Ze świata
Sztuczna inteligencja
Strach przed AI szkodzi młodym. To "skrajnie destrukcyjne"
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Najdroższe paliwo w historii kraju. Koncerny podnoszą ceny
Moto
shutterstock_2136269951
Ukarani za zmowę cenową. Zapłacą dziesiątki milionów
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Rocznie ginie niemal 200 osób. "Takich zdarzeń jest ciągle za dużo"
Dla pracownika
Bombaj, Indie, 03.08.05. Kolejka po jedzenie i wodę w Bombaju
Najbardziej ucierpią kobiety. Prognozy nie dają nadziei
Ze świata
Kopenhaga
Problemy lidera energii odnawialnej. Nowe projekty wstrzymane
Tech
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Ugoda zamiast długiego sporu. Rząd szykuje zmiany dla podatników
Prawo
robotyczne ręce
Chcą odtworzyć "bibliotekę ludzkich zdolności manualnych"
Tech
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_1564487206
Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"
Nieruchomości
ebay
Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
Tech
przemysł, biznes, inwestycje, budowa, budowanie
"Polski przemysł przechodzi w tryb kryzysowy"
Z kraju
AdobeStock_199625542
"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów złotych wyparowało
Łukasz Figielski
glapiński
NBP na minusie. Ponad 35 miliardów straty
Z kraju
koloseum rzym shutterstock_506163880
Kupowali bilety, by zarobić. Znany zabytek ze zmianą dla turystów
Turystyka
warszawa shutterstock_2589249035
Stopy procentowe, nowe dane z przemysłu i rating Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
Donald Trump
"Wyprowadzimy statki" z cieśniny Ormuz. Trump ogłosił nową operację
TVN24
ropa
Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany
Ze świata
shutterstock_2534617095 (1)_1
Gigant lotniczy apeluje do polskiego rządu. "Spóźniają się na swoje loty"
Turystyka
shutterstock_2712770827_1
Popularny suplement diety z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kalifornia, droga, samochody, USA shutterstock_1738500128_1
Mandaty dla aut bez kierowcy. Zmieniają przepisy
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica