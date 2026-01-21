Logo TVN24
Ze świata

Garstka firm odpowiada za połowę emisji

kominy fabryka elektrownia dym smog emisja shutterstock_130778297
Uczestnicy międzynarodowej konferencji klimatycznej COP30 przyjęli porozumienie końcowe
Źródło: Reuters
Połowa światowej emisji dwutlenku węgla pochodzi od zaledwie 32 dużych firm. Większość wśród nich stanowią spółki państwowe - wynika z raportu think tanku Carbon Majors.

Według badania, które cytuje "Guardian", w 2024 r. za połowę globalnych emisji CO2 odpowiadały 32 spółki, czyli mniej niż rok wcześniej, kiedy odnotowano ich 36. Największym emitentem państwowym była Saudi Aramco, a wśród korporacji należących do inwestorów - amerykańska ExxonMobil.

Przeciwnicy szczytu politycznego głównymi emitentami

W pierwszej dwudziestce największych emitentów znalazło się aż 17 państwowych producentów paliw kopalnych. Według ekspertów z Carbon Majors to podkreśla, jak bardzo polityka staje na drodze w walce z globalnym ociepleniem. Wszystkie z tych 17 spółek kontrolowane są przez rządy krajów, które sprzeciwiały się odejściu od korzystania z paliw kopalnych w trakcie szczytu klimatycznego ONZ Cop30 - w tym Arabia Saudyjska, Rosja, Chiny, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Indie. Za planem mającym na celu ochronę środowiska opowiedziało się 80 państw.

Saudi Aramco odpowiadało za 1,7 mld ton CO2, z czego większość powstała w trakcie produkcji przeznaczonej na eksport ropy. Gdyby spółka była krajem, znalazłaby się na piątym miejscu wśród największych emitentów dwutlenku węgla na świecie, tuż za Rosją. Z kolei ExxonMobil spowodował wydzielenie się do atmosfery 610 mln ton CO2 - zakładając, że firma byłaby państwem uplasowałaby się na dziewiątym miejscu, przed Koreą Południową.

Porozumienie paryskie coraz mniej realne

W trakcie pandemii Covid-19 na krótki czas spadła emisja gazów cieplarnianych, jednak niedługo potem odbiła, a obecność dwutlenku węgla w atmosferze skoczyła do rekordowych poziomów. Żeby osiągnąć cel porozumienia paryskiego, jakim jest niedopuszczenie, by średnia temperatura ziemska nie zwiększyła się o więcej niż 1,5 stopni Celsjusza, emisje musiałyby się zmniejszyć o 45 proc. do 2030 r. Obecnie wydaje się to niemożliwe do spełnienia - zauważył "Guardian".

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica