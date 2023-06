"Widzimy serię prawnych, gospodarczych i innych nacisków na media"

Media niezależne mogą przetrwać, ale to nie jest gra na równym boisku. To pewnego rodzaju forma finansowego podduszania - tak o polskim rynku napisała amerykańska organizacja Freedom House. "Od 2015 roku PiS Jarosława Kaczyńskiego wywiera presję ekonomiczną, prawną, regulacyjną i polityczną, aby zdestabilizować media uważane za im przeciwne i zmienić krajobraz na swoją korzyść" - dodano w opracowaniu.

Amerykańska organizacja Freedom House przeanalizowała sytuację mediów w sześciu krajach: Estonii , Francji, Niemczech , Węgrzech, Włoszech i Polsce. Sprawdzano kwestie zdolności niezależnych mediów informacyjnych do finansowego utrzymania się, możliwości docierania do różnych odbiorców i odgrywania roli strażnika demokracji.

W odniesieniu do Polski napisano: "Media niezależne mogą przetrwać, ale to nie jest gra na równym boisku. To jest raczej stromy stok. To pewnego rodzaju forma finansowego podduszania".