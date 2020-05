Cypr pokryje koszty wakacji turystów, jeśli zachorują na COVID-19

Deklaracja rządu Republiki Cypryjskiej została wysłana do rządów, linii lotniczych i organizatorów wycieczek. Zgodnie z deklaracją, turyści zapłacą jedynie za przejazd na lotnisko i lot powrotny do domu. Jest to część zabiegów podejmowanych przez rząd, które mają przyciągnąć turystów na wyspę, na której zanotowano niewiele przypadków zakażenia.

Zasady bezpieczeństwa

Podczas pobytu osoby, które nie należą do tej samej grupy, będą zobowiązane do utrzymywania dystansu od innych. Regularnie dezynfekowane leżaki będą znajdować się w odległości dwóch metrów od osób nienależących do tej samej grupy. Personel hotelu będzie zobowiązany do noszenia maseczek, a pokoje będą dezynfekowane po każdym turnusie.