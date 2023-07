Raiffeisen Bank opóźnia plany wyjścia z Rosji

czytaj dalej

Rewidujemy średnioroczny wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) z 0,9 do 0,4 procent w 2023 i z 3,1 do 2,0 procent w 2024 roku – przekazali w czwartek ekonomiści z Banku Pekao SA. W ich ocenie inflacja na koniec obecnego roku zejdzie poniżej 7,5 procent rok do roku.