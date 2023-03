Naciski na Raiffeisen Bank, by zakończył działalność w Rosji

Raiffeisen Bank wciąż działa w Rosji, co nie podoba się Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Jak informuje Reuters, o ile nie pojawiają się żądania natychmiastowego opuszczenia kraju, w obawie przed kolejnymi zawirowaniami w globalnym systemie bankowym, to naciski na przygotowanie planu zakończenia działalności już tak. Podobne pojawiają się ze strony USA.

Ile Raiffeisen zarabia w Rosji?

Jak zauważa niemiecki "Der Standard", Raiffeisenbank International (RBI) działa w Rosji od 1996 roku, a jego moskiewska spółka zależna przynosiła znaczne zyski. Z 3,6 mld euro zysku, zanotowanego przez RBI w ubiegłym roku, 60 proc. (czyli ok. 2 mld euro) pochodziło z biznesu w Rosji. Od początku wojny RBI "rozważa" wycofanie się z Rosji, ale nie podejmuje w tym kierunku kroków. Ponadto RBI pozostaje jednym z niewielu banków w Rosji, które nadal mogą przeprowadzać transakcje w systemie Swift. Jak ustalił portal ZDF, jest to dla banku opłacalna działalność, bowiem aż od 50 proc. (według szacunków "Financial Times") do 25 procent (według danych RBI) międzynarodowych transakcji płatniczych z Rosji jest przetwarzanych właśnie za pośrednictwem tego austriackiego banku. W lutym dochodzenie w sprawie Raiffeisen Bank International rozpoczął amerykański urząd ds. sankcji.