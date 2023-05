Raiffeisen Bank próbuje opuścić Rosję. W planach wydzielenie oddziału

Raiffeisen Bank wciąż działa w Rosji, pomimo ciągłej presji ze strony Zachodu, by zakończyć działalność. Jednak, jak podaje Reuters, austriacki bank stara się zintensyfikować swoje działania w tym celu, chce wydzielić swój rosyjski oddział i przekazać go akcjonariuszom.

Raiffeisen jest obecnie najważniejszym zachodnim bankiem w Rosji, oferującym Rosjanom ratunek w zakresie płatności z niewielką liczbą alternatyw, ponieważ Moskwa jest coraz bardziej izolowana w związku z inwazją na Ukrainę. To dlatego, że bank pozostaje jednym z niewielu banków w Rosji, które nadal mogą przeprowadzać transakcje w systemie Swift. Jak ustalił kilka miesięcy temu portal ZDF, jest to dla banku opłacalna działalność, bowiem aż od 50 proc. (według szacunków "Financial Times") do 25 procent (według danych Raiffesen Banku) międzynarodowych transakcji płatniczych z Rosji jest przetwarzanych właśnie za pośrednictwem tego austriackiego banku. W lutym dochodzenie w sprawie Raiffeisen Bank International rozpoczął amerykański urząd ds. sankcji.