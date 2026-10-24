Sikorski do Muska: szkodzisz własnej marce
"Im bardziej mieszasz się w naszą politykę i im bardziej wykorzystujesz swoje produkty do celów politycznych, tym bardziej szkodzisz własnej marce" - dodał szef resortu spraw zagranicznych we wpisie na X. Odpowiedział w ten sposób na post właściciela platformy, najbogatszego człowieka na świecie - Elona Muska.
Elon Musk o sytuacji w Ukrainie
Właściciel m.in. Tesli i SpaceX ocenił we wpisie na X sytuację w Ukrainie, mówiąc o podziale na elity i "zwykłych ludzi". Insynuował również na temat środków przekazywanych przez USA i ich rzekomym wpływie na kampanię wyborczą przed wyborami połówkowymi w Stanach.
"W rzeczywistości sytuacja na Ukrainie wygląda tak, że istnieje ogromna rozbieżność interesów między elitami a zwykłymi ludźmi. Elity ogromnie się wzbogaciły dzięki setkom miliardów płynących na Ukrainę, podczas gdy dzieci zwykłych obywateli są wcielane do wojska, by ginąć w okopach" - napisał Musk.
"Część pieniędzy amerykańskich podatników wraca zresztą - poprzez rozmaite mechanizmy prania środków - do finansowania kampanii politycznych w Ameryce. Właśnie dlatego niektórzy politycy bardziej przejmują się Ukrainą niż samą Ameryką!" - dodał.