Sikorski do Muska: szkodzisz własnej marce

Trump nie potwierdził telefonu do Muska. "Najważniejsze jest, że przywrócił to" Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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"Im bardziej mieszasz się w naszą politykę i im bardziej wykorzystujesz swoje produkty do celów politycznych, tym bardziej szkodzisz własnej marce" - dodał szef resortu spraw zagranicznych we wpisie na X. Odpowiedział w ten sposób na post właściciela platformy, najbogatszego człowieka na świecie - Elona Muska.

No, @elonmusk, the U.S. stopped funding Ukraine last year. In fact, U.S. companies make money on American weapons for which we Europeans pay.

The more you meddle in our politics and the more you play politics with your products, the more you damage your brand. https://t.co/39rYaGvI50 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 23, 2026 Rozwiń

Elon Musk o sytuacji w Ukrainie

Właściciel m.in. Tesli i SpaceX ocenił we wpisie na X sytuację w Ukrainie, mówiąc o podziale na elity i "zwykłych ludzi". Insynuował również na temat środków przekazywanych przez USA i ich rzekomym wpływie na kampanię wyborczą przed wyborami połówkowymi w Stanach.

"W rzeczywistości sytuacja na Ukrainie wygląda tak, że istnieje ogromna rozbieżność interesów między elitami a zwykłymi ludźmi. Elity ogromnie się wzbogaciły dzięki setkom miliardów płynących na Ukrainę, podczas gdy dzieci zwykłych obywateli są wcielane do wojska, by ginąć w okopach" - napisał Musk.

And some of that US taxpayer money comes back through multiple laundry machines to fund political campaigns in America, which is why you see some politicians caring more about Ukraine than America! — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2026 Rozwiń

"Część pieniędzy amerykańskich podatników wraca zresztą - poprzez rozmaite mechanizmy prania środków - do finansowania kampanii politycznych w Ameryce. Właśnie dlatego niektórzy politycy bardziej przejmują się Ukrainą niż samą Ameryką!" - dodał.