Ze świata

Koniec uzależnienia UE od rosyjskiego gazu. Jest porozumienie

AdobeStock_534558165_Editorial_Use_Only
Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu przez swoje terytorium
Źródło: Katarzyna Sławińska/Fakty TVN
Rada Unii Europejskiej poinformowała w środę, że osiągnęła porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie stopniowego wycofywania się z importu rosyjskiego gazu do 2027 roku. To część zabiegów na rzecz uniezależnienia Unii Europejskiej od surowców energetycznych z Rosji.

Rada UE i Parlament Europejski poinformowały w nocy z wtorku na środę, że doszły do porozumienia w sprawie wygaszenia importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej do 2027 roku.

Duńska prezydencja w Radzie Europejskiej i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zawarli nieformalne porozumienie, które przewiduje wprowadzenie wiążących przepisów o wygaszeniu importu gazu z Rosji.

W przypadku skroplonego gazu ziemnego (LNG) całkowity zakaz ma obowiązywać od końca 2026 roku, a w przypadku surowca przesyłanego gazociągami – od jesieni 2027 roku.

shutterstock_1086242975
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
Kłopoty z ważną inwestycją. "Spora część dostarczonych elementów okazała się wadliwa"
Kłopoty z ważną inwestycją. "Spora część dostarczonych elementów okazała się wadliwa"
Z kraju
Peter Szijjarto
"Węgry wykorzystają wszelkie możliwe środki"

Europa uniezależnia się od rosyjskiego gazu

- To duże zwycięstwo dla nas i całej Europy. Musimy położyć kres uzależnieniu UE od rosyjskiego gazu, a zakazanie go na stałe w UE jest ważnym krokiem w dobrą stronę - oświadczył cytowany w komunikacie duński minister ds. energii i klimatu Lars Aagaard.

By wejść w życie, porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską – wynika z komunikatów obu instytucji.

W październiku z Rosji pochodziło 12 procent gazu sprowadzonego do Unii Europejskiej, podczas gdy przed rozpoczęciem przez Moskwę w 2022 roku inwazji na Ukrainę na pełną skalę odsetek ten wynosił 45 procent. Gaz z Rosji wciąż importują między innymi Węgry, Francja i Belgia - podał Reuters.

Autorka/Autor: asty/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: leestat/AdobeStock

