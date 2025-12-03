Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu przez swoje terytorium Źródło: Katarzyna Sławińska/Fakty TVN

Rada UE i Parlament Europejski poinformowały w nocy z wtorku na środę, że doszły do porozumienia w sprawie wygaszenia importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej do 2027 roku.

Duńska prezydencja w Radzie Europejskiej i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zawarli nieformalne porozumienie, które przewiduje wprowadzenie wiążących przepisów o wygaszeniu importu gazu z Rosji.

W przypadku skroplonego gazu ziemnego (LNG) całkowity zakaz ma obowiązywać od końca 2026 roku, a w przypadku surowca przesyłanego gazociągami – od jesieni 2027 roku.

Europa uniezależnia się od rosyjskiego gazu

- To duże zwycięstwo dla nas i całej Europy. Musimy położyć kres uzależnieniu UE od rosyjskiego gazu, a zakazanie go na stałe w UE jest ważnym krokiem w dobrą stronę - oświadczył cytowany w komunikacie duński minister ds. energii i klimatu Lars Aagaard.

By wejść w życie, porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską – wynika z komunikatów obu instytucji.

W październiku z Rosji pochodziło 12 procent gazu sprowadzonego do Unii Europejskiej, podczas gdy przed rozpoczęciem przez Moskwę w 2022 roku inwazji na Ukrainę na pełną skalę odsetek ten wynosił 45 procent. Gaz z Rosji wciąż importują między innymi Węgry, Francja i Belgia - podał Reuters.

