Ze świata Putin się nie zatrzymuje. Rosja przejmuje zachodnie aktywa Oprac. Wiktor Knowski |

Radziwinowicz: Putin nie pojedzie na G20, on się boi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

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Tymczasowy zarząd aktywami niemieckiej sieci przekazano spółce UK Torg Rus SA, a dekret Putina w tej sprawie znalazł się na oficjalnej stronie internetowej, na której rosyjskie władze publikują akty prawne.

Rosja przejmuje aktywa Metro AG

"Przekazać (…) 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Metro Warehouse Noginsk, należących do METRO Cash & Carry Russia B.V., na rzecz spółki akcyjnej UK Torg RUS" - napisano w dokumencie.

W dekrecie podkreślono, że wchodzi on w życie z dniem oficjalnej publikacji.

Reuters przypomniał, że UK Torg RUS powstał 8 września br. Powołując się na rosyjskie rejestry przedsiębiorstw, agencja napisała, że jej wyłącznym właścicielem jest Johannes Tolay - dyrektor generalny rosyjskiego oddziału Metro.

Spotkanie z szefem dyplomacji Niemiec

Reuters podkreślił też, że w dekrecie nie podano przyczyny przeniesienia kontroli nad rosyjskimi aktywami Metro AG. Agencja przypomniała, że decyzja w tej sprawie zapadła po spotkaniu szefów dyplomacji Niemiec i Rosji - Johannesa Wadephula i Siergieja Ławrowa, do którego doszło w weekend w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Rozmowa miała dotyczyć wojny w Ukrainie, a Ławrow miał być po niej niezadowolony ze stanowiska przedstawionego przez szefa niemieckiej dyplomacji.

Reuters przypomniał też, że na początku września szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt stwierdził, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za sierpniową próbę ataku dronem na lotnisko w Lipsku.

W reakcji na to Berlin zdecydował o zamknięciu Domu Rosyjskiego w Berlinie i Konsulatu Generalnego Rosji w Bonn. W ramach retorsji Moskwa zakazała działalności Instytutu Goethego w Rosji i zamknęła Konsulat Generalny Niemiec w Petersburgu.

Rosja przejmuje europejskie aktywa

Spółka Metro jest obecna na rosyjskim rynku od 2001 roku. Firma nie wycofała się z Rosji po rozpoczęciu inwazji tego kraju na Ukrainę w lutym 2022 r.; jak przekazała w poniedziałek, ma obecnie w Rosji 91 sklepów hurtowych, które zatrudniają łącznie ok. 9 tys. osób.

W komunikacie dla mediów rosyjski oddział niemieckiej spółki przekazał, że "funkcjonuje normalnie po wprowadzeniu tymczasowego zarządu", a "procesy operacyjne pozostają niezmienione".

Reuters przypomniał, że wcześniej we wrześniu Rosja przejęła kontrolę nad rosyjskimi aktywami szwajcarskiego potentata spożywczego Nestle oraz francuskiej sieci handlowej Auchan. W obu wypadkach decyzje te uzasadniono "wrogimi działaniami ze strony 'nieprzyjaznych' krajów".