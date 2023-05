Przywódcy G7 przyjęli stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji

czytaj dalej

Most obrotowy w Nowakowie, budowany w ramach drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, zostanie oddany do użytku przed wakacjami. To trzeci i największy most obrotowy na nowym szlaku do Elbląga - podała rzeczniczka inwestora Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.