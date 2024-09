Przyszła do pracy w piątek rano. We wtorek znaleziono ją martwą przy biurku

Pracownica w Arizonie znaleziona martwa przy biurku

Inny pracownik powiedział serwisowi: - To naprawdę rozdzierające serce i myślę sobie: co by było, gdybym po prostu tam siedział? Nikt by nie sprawdził? Gdy dowidziałem się, że tak siedziała przy biurku, to zrobiło mi się niedobrze. Nikt nic nie zrobił. Tak spędziła swoje ostatnie chwile.