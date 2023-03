Morawiecki mówił o "chaosie inflacyjnym" w Chorwacji. Europejski Bank Centralny widzi to inaczej

Dziesięć lat po dołączeniu do Unii Europejskiej Chorwacja stała się 20. członkiem strefy euro . Głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki .

- Kilka dni temu Chorwacja weszła do strefy euro. I co się dzieje w Chorwacji? Chorwaci przeżywają szok cenowy, widzimy wyraźnie, że ceny na półkach w Chorwacji są znacząco, skokowo wyższe z tygodnia o tydzień. Za mediami mogę podać, że ceny wzrosły o 70 procent - mówił szef rządu na początku stycznia.

Przekonywał, że "chaos inflacyjny" jest dowodem na to "z jakimi ryzykami się to wiąże w sytuacji, kiedy jest taka różnica w poziomie rozwoju gospodarczego między Chorwacją a głównymi krajami strefy euro". - Ten chaos inflacyjny, który daje się we znaki Chorwatom, jest dla nas ostrzeżeniem - podkreślił.