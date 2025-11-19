167 razy więcej. Ogromna różnica w zarobkach

Dwie osoby zatrzymane po kradzieży w Luwrze. Michael Viatteau o śledztwie i nastrojach Francuzów Źródło: TVN24

Instytut przeanalizował dane podatkowe najzamożniejszych obywateli z 2022 roku - łącznie 40,7 tys. gospodarstw domowych. Ich średni dochód wynosił 1 mln euro rocznie. W przypadku połowy z tej grupy pieniądze pochodziły z dywidend oraz innych aktywów finansowych. Jedynie 38 proc. uzyskało je z wynagrodzeń, pensji i emerytur. Najbogatsi mieszkańcy Francji odpowiadają za 0,1 proc. społeczeństwa.

Część mediów francuskich, komentując badanie, zwróciła uwagę na profil najbogatszych obywateli: połowa tej grupy to mieszkańcy stołecznego regionu Ile-de-France, szczególnie Paryża, a średni wiek to 56 lat. Najzamożniejsi Francuzi są np.: szefami przedsiębiorstw, menadżerami wysokiego szczebla bądź odziedziczyli majątek. Są wśród nich zawodowi sportowcy, adwokaci, modelki i artyści.

Sprzyjająca sytuacja na giełdzie

Dziennik "Le Monde" zwrócił uwagę na "oszałamiający" wzrost dochodów najzamożniejszych Francuzów. Między 2003 a 2023 rokiem ich średni dochód wzrósł o 119 proc. Przewyższył nie tylko tempo inflacji, lecz także wzrost zarobków pozostałych gospodarstw o 2,6 razy. W ciągu ostatnich dwóch dekad dochody tej drugiej grupy zwiększyły się o 46 proc.

Dochody najbogatszych, według "Le Monde", poszły w górę dzięki sytuacji na giełdzie i wzrostowi cen nieruchomości. Największy rozziew widać dziś między nimi a najskromniejszymi gospodarstwami domowymi, których dochody rosły w ciągu dwóch dekad w tempie pięć razy wolniejszym.

Jeszcze w 2003 roku najzamożniejsi zarabiali 95 razy więcej niż najbiedniejsi, a obecnie - 167 razy więcej.

Korzystny system podatkowy dla bogaczy

Jednocześnie najbogatsi płacą mniej podatków - w ciągu 20 lat stawka podatkowa dla takich gospodarstw spadła, podczas gdy dla pozostałych pozostała na stabilnym poziomie.

Zdaniem "Le Monde" dane te powinny w sposób logiczny zachęcić parlamentarzystów do zmian opodatkowania, tak by uczynić je bardziej progresywnym, wyeliminować unikanie płacenia podatków przez najbogatszych i zahamować pogłębianie się nierówności dochodów i majątków.

Dochody najzamożniejszych Francuzów wzrosły o 119 proc. w ciągu dwóch dekad. Źródło: Marc Bruxelle / Shutterstock

Podatek od fortun odrzucony

31 października parlament Francji odrzucił propozycję podatku w wysokości 2 proc. od największych fortun - przekraczających wartość 100 mln euro. Propozycja takiego podatku oparta jest na pomyśle francuskiego ekonomisty Gabriela Zucmana. We wrześniu w sondażu ośrodka Ifop przychylnie o "podatku Zucmana" wypowiedziało się 86 proc. respondentów.

