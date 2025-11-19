167 razy więcej. Ogromna różnica w zarobkach

Logo TVN24
Ze świata

Najzamożniejsi Francuzi stanowią ledwie promil społeczeństwa, a ich zarobki są średnio 167 razy większe od gospodarstw domowych o najskromniejszych dochodach. W ciągu ostatnich dwóch dekad dysproporcje się pogłębiły - wynika ze statystyk francuskiego Państwowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE).

Instytut przeanalizował dane podatkowe najzamożniejszych obywateli z 2022 roku - łącznie 40,7 tys. gospodarstw domowych. Ich średni dochód wynosił 1 mln euro rocznie. W przypadku połowy z tej grupy pieniądze pochodziły z dywidend oraz innych aktywów finansowych. Jedynie 38 proc. uzyskało je z wynagrodzeń, pensji i emerytur. Najbogatsi mieszkańcy Francji odpowiadają za 0,1 proc. społeczeństwa.

Część mediów francuskich, komentując badanie, zwróciła uwagę na profil najbogatszych obywateli: połowa tej grupy to mieszkańcy stołecznego regionu Ile-de-France, szczególnie Paryża, a średni wiek to 56 lat. Najzamożniejsi Francuzi są np.: szefami przedsiębiorstw, menadżerami wysokiego szczebla bądź odziedziczyli majątek. Są wśród nich zawodowi sportowcy, adwokaci, modelki i artyści.

Sprzyjająca sytuacja na giełdzie

Dziennik "Le Monde" zwrócił uwagę na "oszałamiający" wzrost dochodów najzamożniejszych Francuzów. Między 2003 a 2023 rokiem ich średni dochód wzrósł o 119 proc. Przewyższył nie tylko tempo inflacji, lecz także wzrost zarobków pozostałych gospodarstw o 2,6 razy. W ciągu ostatnich dwóch dekad dochody tej drugiej grupy zwiększyły się o 46 proc.

Dochody najbogatszych, według "Le Monde", poszły w górę dzięki sytuacji na giełdzie i wzrostowi cen nieruchomości. Największy rozziew widać dziś między nimi a najskromniejszymi gospodarstwami domowymi, których dochody rosły w ciągu dwóch dekad w tempie pięć razy wolniejszym.

Jeszcze w 2003 roku najzamożniejsi zarabiali 95 razy więcej niż najbiedniejsi, a obecnie - 167 razy więcej.

Korzystny system podatkowy dla bogaczy

Jednocześnie najbogatsi płacą mniej podatków - w ciągu 20 lat stawka podatkowa dla takich gospodarstw spadła, podczas gdy dla pozostałych pozostała na stabilnym poziomie.

Zdaniem "Le Monde" dane te powinny w sposób logiczny zachęcić parlamentarzystów do zmian opodatkowania, tak by uczynić je bardziej progresywnym, wyeliminować unikanie płacenia podatków przez najbogatszych i zahamować pogłębianie się nierówności dochodów i majątków.

Dochody najzamożniejszych Francuzów wzrosły o 119 proc. w ciągu dwóch dekad.
Dochody najzamożniejszych Francuzów wzrosły o 119 proc. w ciągu dwóch dekad.
Źródło: Marc Bruxelle / Shutterstock

Podatek od fortun odrzucony

31 października parlament Francji odrzucił propozycję podatku w wysokości 2 proc. od największych fortun - przekraczających wartość 100 mln euro. Propozycja takiego podatku oparta jest na pomyśle francuskiego ekonomisty Gabriela Zucmana. We wrześniu w sondażu ośrodka Ifop przychylnie o "podatku Zucmana" wypowiedziało się 86 proc. respondentów.

pc

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP, "Le Monde"

Źródło zdjęcia głównego: Dan Gabriel Atanasie/Shutterstock

Francja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica