Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"

shutterstock_2623304129
Cała rozmowa z dietetyczką dr Małgorzatą Słoma-Krześlak
Źródło: TVN24
Reklamy tak zwanego "junk food", czyli śmieciowego jedzenia, w Wielkiej Brytanii nie będą wyświetlane w telewizji przed godziną 21. Z kolei kampanie internetowe zostały całkowicie zakazane - poinformował "The Guardian".

Brytyjski rząd rozprawia się w ten sposób z problemem otyłości wśród dzieci. Zgodnie z przepisami, które będzie monitorowała państwowa agencja Advertising Standards Authority (ASA), 13 kategorii produktów nie może być już promowanych przed godz. 21 w telewizji oraz w żadnym momencie doby w internecie. Zakazane wytwory mają wysoką zawartość tłuszczu, cukru i soli.

Ograniczenia wobec reklam musli

Zgodnie z przepisami ograniczeniom podlegają również reklamy produktów często postrzeganych jako zdrowe, jak "wszelkiego rodzaju kanapki", precle i płatki śniadaniowe, w tym owsiane i musli, jak zauważył "The Guardian".

Zakazane zostało promowanie wytworów, które zmodyfikowano, aby spełniały przepisy dotyczące składników odżywczych w niezdrowej żywności, jak niektóre rodzaje chipsów, frytek i pizzy.

shutterstock_2653354275_1
Pół miliona chorych w Polsce. Nauka kwestionuje tezę o nieodwracalnej demencji
Agata Daniluk
Konkret24. Dezinformacja. W 2026 roku "może się dziać niewyobrażalne"
"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku
Michał Istel
AdobeStock_1725279783
25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Anna Bielecka

Świąteczne reklamy zdrowej żywności

Dyrektorka wykonawcza Food Foundation - organizacji, która prowadziła kampanię w celu zaostrzenia przepisów - Anna Taylor oceniła, że decyzja rządu to "ważny, światowy kamień milowy na drodze ku ochronie dzieci przed natłokiem reklam niezdrowej żywności".

- Obecnie są bardzo szkodliwe dla zdrowia najmłodszych - podkreśliła.

Luka w przepisach

Mimo, że przepisy weszły w życie 4 stycznia, brytyjska branża reklamowa przestrzegała ich dobrowolnie od października. Dzięki temu po raz pierwszy w tamtejszej przestrzeni komercyjnej pojawiły się świąteczne kampanie reklamowe produktów o niskiej zawartości tłuszczu, cukru i soli, a produkty takie jak puddingi i słodycze zostały zastąpione owocami i warzywami.

Niektóre z regulacji budzą jednak niezgodę organizacji promujących zdrowy tryb życia. W ubiegłym roku kontrowersje wzbudziła decyzja rządu, by zezwolić firmom oferującym "junk food", jak McDonald's czy Cadbury na emitowanie reklam marek bez ograniczeń, o ile nie pokazują "rozpoznawalnego" produktu. W konsekwencji reklama drugiej z tych firm ukazująca goryla grającego "In the Air Tonight" Phila Collinsa na perkusji może być wyświetlana przed godz. 21, o ile nie prezentuje batoników czekoladowych.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: monticello/Shutterstock

Wielka BrytaniaEmisja reklamDietaOtyłość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica