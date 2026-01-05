Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"

Brytyjski rząd rozprawia się w ten sposób z problemem otyłości wśród dzieci. Zgodnie z przepisami, które będzie monitorowała państwowa agencja Advertising Standards Authority (ASA), 13 kategorii produktów nie może być już promowanych przed godz. 21 w telewizji oraz w żadnym momencie doby w internecie. Zakazane wytwory mają wysoką zawartość tłuszczu, cukru i soli.
Ograniczenia wobec reklam musli
Zgodnie z przepisami ograniczeniom podlegają również reklamy produktów często postrzeganych jako zdrowe, jak "wszelkiego rodzaju kanapki", precle i płatki śniadaniowe, w tym owsiane i musli, jak zauważył "The Guardian".
Zakazane zostało promowanie wytworów, które zmodyfikowano, aby spełniały przepisy dotyczące składników odżywczych w niezdrowej żywności, jak niektóre rodzaje chipsów, frytek i pizzy.
Świąteczne reklamy zdrowej żywności
Dyrektorka wykonawcza Food Foundation - organizacji, która prowadziła kampanię w celu zaostrzenia przepisów - Anna Taylor oceniła, że decyzja rządu to "ważny, światowy kamień milowy na drodze ku ochronie dzieci przed natłokiem reklam niezdrowej żywności".
- Obecnie są bardzo szkodliwe dla zdrowia najmłodszych - podkreśliła.
Luka w przepisach
Mimo, że przepisy weszły w życie 4 stycznia, brytyjska branża reklamowa przestrzegała ich dobrowolnie od października. Dzięki temu po raz pierwszy w tamtejszej przestrzeni komercyjnej pojawiły się świąteczne kampanie reklamowe produktów o niskiej zawartości tłuszczu, cukru i soli, a produkty takie jak puddingi i słodycze zostały zastąpione owocami i warzywami.
Niektóre z regulacji budzą jednak niezgodę organizacji promujących zdrowy tryb życia. W ubiegłym roku kontrowersje wzbudziła decyzja rządu, by zezwolić firmom oferującym "junk food", jak McDonald's czy Cadbury na emitowanie reklam marek bez ograniczeń, o ile nie pokazują "rozpoznawalnego" produktu. W konsekwencji reklama drugiej z tych firm ukazująca goryla grającego "In the Air Tonight" Phila Collinsa na perkusji może być wyświetlana przed godz. 21, o ile nie prezentuje batoników czekoladowych.
Autorka/Autor: skib/ams
Źródło: "The Guardian"
Źródło zdjęcia głównego: monticello/Shutterstock