Przełom dla branży. "Bardziej lukratywne niż przemysł filmowy i muzyczny razem wzięte"
- To jest święto dla osób, które współdzielą zainteresowania, jakimi są gry wideo. Wszyscy chcą być na bieżąco, żeby o tym rozmawiać - powiedział dr Piotr Klimczyk z Uniwersytetu SWPS, popularyzator nauki w projekcie "Psychologia gier wideo".
Szósta część serii "Grand Theft Auto" została wydana w czwartek, 19 listopada. Została niemal jednogłośnie okrzyknięta grą wszech czasów, a "The New York Times" określił ją mianem "fenomenu kulturowego". Grę w przedsprzedaży kupiło 32,5 mln osób.
W pierwszej od 13 lat produkcji z serii gracz wciela się w parę drobnych przestępców w alternatywnej wersji Florydy. Krytycy chwalili wielkość wirtualnego świata stworzonego przez brytyjskie studio, grafikę, fabułę gry skupioną na związku przestępców, a także sposób, w jaki parodiuje ona amerykańskie realia.
Głosy krytyki wobec GTA 6
- Tak, jak każde inne zainteresowania, [gry - red.] potrafią nam pomóc odpowiedzieć na pytanie "kim ja jestem". Przynajmniej część tej odpowiedzi jest udzielana przez pryzmat tego, co lubimy robić, a że partycypuje w tym dużo osób i my też jesteśmy w stanie odnaleźć się razem z nimi w tym wszystkim, to sprawia że jesteśmy częścią czegoś większego i to częściowo wyjaśnia fenomen GTA - powiedział Klimczyk.
Podkreślił, że krytycy oceniający najnowszą produkcję studia Rockstar są "bardziej niż zadowoleni". Jednak część społeczności graczy ma zarzuty wobec GTA 6.
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- Mniejszość [graczy - red.] nie jest zadowolona, bo GTA było dla nich taką trochę fantazją o byciu gangsterem - powiedział Klimczyk.
Dodał, że dla niektórych graczy kontrowersyjna jest część funkcjonalności produkcji, która pozwala na rozwijanie relacji romantycznej z partnerką poprzez wykonywanie zadań np. związanych z renowacją domu. Zdaniem eksperta, "dla niektórych to nie jest to samo GTA". Przypomniał jednak, że podobne zarzuty pojawiały się po premierze "Grand Theft Auto IV".
- Oczekiwania w stosunku do tego tytułu, tym bardziej, że czekaliśmy na to przez 13 lat, urosły do tak niebotycznych poziomów, że być może nikt nie byłby w stanie tak naprawdę tym oczekiwaniom w pełni sprostać - dodał ekspert.
Rekordowe przychody z gry
GTA 6 w dniu premiery zarobiła 3,79 mld dol. (15,4 mld zł). Według komunikatu firmy Take Two Interactive, właściciela Rockstar, szacowany wynik sprzedażowy jest rekordem w całej branży rozrywkowej, bijąc wyniki najbardziej dochodowego filmu wszech czasów - "Avengers: Endgame", który zarobił niecałe 3 mld dol.
- Gry wideo są obecnie bardziej lukratywne, niż przemysł filmowy i muzyczny razem wzięte - zaznaczył Klimczyk.