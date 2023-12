Zgrzyt między sojusznikami. Amerykanie chcą lepiej sprawdzić Japończyków

Plan zakupu US Steel przez japoński koncern Nippon Steel powinien zostać zbadany pod kątem bezpieczeństwa narodowego, mimo że Japonia jest "bliskim sojusznikiem" Stanów Zjednoczonych - wynika ze stanowiska Białego Domu. Nippon Steel Corporation zamierza przejąć U. S. Steel, zyskując pozycję "najlepszego producenta stali o potencjale światowego lidera". Wartość transakcji to około 15 miliardów dolarów.

18 grudnia japońska spółka Nippon Steel zawarła umowę kupna US Steel w cenie 55 dol. za akcję. Tym samym przebiła o 142 proc. sierpniową ofertę Cleveland-Cliffs, które chciało przejąć producenta stali, płacąc 35 dol. za akcję. Japończycy wygrali, wykładając na stół 14,9 mld dolarów w gotówce.

Nippon Steel to czwarty co do wielkości producent stali na świecie.