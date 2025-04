Przebiła Taylor Swift. Oto najmłodsza z miliarderek

30-letnia Lucy Guo to najmłodsza kobieta na świecie, która sama dorobiła się miliarda dolarów - podał "Forbes". Współzałożycielka Scale AI odeszła z firmy wiele lat temu, ale zatrzymała jakże wartościowe teraz udziały.

Scale AI zajmuje się sztuczną inteligencją. Firma kończy wezwanie, które umożliwia pracownikom i inwestorom sprzedaż udziałów do 1 czerwca. Wycena spółki to 25 miliardów dolarów. To 80-proc. skok od maja ubiegłego roku - podał "Forbes".