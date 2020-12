Amerykański shutdown odroczony. Trump podpisał jednodniowe prowizorium budżetowe

Prowizorium

Najdłuższy shutdown w historii

Brak ustawy grozi tymczasowym zamknięciem wielu rządowych agencji i urzędów. W przeszłości polityczny impas co do budżetu wielokrotnie doprowadzał do "zamknięcia" administracji, co w praktyce oznaczało przerwanie pracy wielu rządowych instytucji.