Protesty we Francji. W jednym z regionów połowa stacji benzynowych nie ma paliwa

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny nałożył karę w wysokości prawie 2,5 miliona złotych na spółkę Merida Polska. Według urzędu spółka przez sześć lat zabraniała swoim dystrybutorom sprzedaży rowerów przez internet. Miało to doprowadzić do podziału rynku i ograniczenia konsumentom możliwości wyboru jedynie do najbliższych sklepów stacjonarnych.