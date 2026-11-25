Ze świata Protesty w Grecji. Mieszkańcy domagają się podwyżki wynagrodzeń Oprac. Natalia Kieszek |

Czechy. Protest przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

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Protesty, które mają potrwać całą środę, zaplanowano w około 70 miejscowościach i zorganizowała je centrala związkowa ADEDY, reprezentująca m.in. nauczycieli, lekarzy i urzędników administracji państwowej. Przyłączyli się do nich marynarze i pracownicy transportu.

Strajkujący domagają się przywrócenia corocznych dodatkowych świadczeń, które zostały zlikwidowane podczas kryzysu zadłużeniowego Grecji, a także zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia i edukację - poinformowała agencja Reuters.

24-godzinny strajk w Grecji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Zakłócenia w całym kraju

Akcja strajkowa unieruchomiła promy i ograniczyła kursowanie metra w Atenach. Zawieszono również loty na niektórych lotniskach regionalnych. Jak podał portal Kathimerini, dotyczy to 15 regionalnych portów.

Jest to kolejny strajk w Grecji w ostatnich tygodniach. W październiku protesty zorganizowali nauczyciele, pracownicy sektora publicznego, a także marynarze i kolejarze. W listopadzie strajkowali również kierowcy autobusów.

24-godzinny strajk w Grecji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Rozwiązania rządu

Rząd Kyriakosa Micotakisa ogłosił w tym roku ulgi podatkowe i dopłaty o łącznej wartości około 2,2 mld euro w celu wsparcia osób o niskich dochodach oraz emerytów. Premier zapowiedział również wypłatę dodatkowego świadczenia świątecznego w wysokości 500 euro dla około 700 tys. pracowników sektora publicznego, począwszy od grudnia 2027 r.

Obiecał także, że do 2030 r. średnie miesięczne wynagrodzenie we wszystkich sektorach gospodarki osiągnie poziom 1800 euro, wobec obecnych około 1400 euro.

Jak przypomina agencja Reutersa, Grecja jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów strefy euro. Kraj w ostatnich latach odbudował swoją gospodarkę po kryzysie finansowym, jednak wiele gospodarstw domowych nadal zmaga się z gwałtownie rosnącymi kosztami życia, spowodowanymi m.in. wojną Rosji przeciwko Ukrainie i konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Ostrzeżenie dla polskich turystów

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dzień wcześniej zamieściło informację w mediach społecznościowych o możliwych utrudnieniach w transporcie publicznym w całej Grecji. Pomimo protestów utrzymano zagrożenie na poziomie 1, czyli "zwykła ostrożność".

Na środę, 25 listopada, zaplanowano w Grecji ogólnokrajowy strajk. Spodziewaj się:

✔zmian w rozkładach jazdy środków transportu (metro, kolej miejska, tramwaje mogą kursować w ograniczonych godzinach – np. od godz. 09:00 do godz. 18:00);

✔️utrudnień na lotniskach;

✔utrudnień w… pic.twitter.com/28R5JgHFie — ODYSEUSZ (@ODYSEUSZ_MSZ) November 24, 2026 Rozwiń