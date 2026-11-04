Protest w obronie mediów publicznych. Tysiące osób wyszło na ulice
Strajk i demonstracja odbywały się w związku z zamiarem rządu zmiany sposobu finansowania publicznych mediów. Rezygnacja z abonamentu na rzecz finansowania z budżetu państwa, zdaniem protestujących, zagraża niezależności publicznej telewizji i radia.
Podczas demonstracji ogłoszono, że w strajku uczestniczyła większość pracowników i współpracowników obu instytucji.
Obawy o niezależność mediów publicznych
Według protestujących zmiana systemu finansowania będzie oznaczać redukcję zatrudnienia i konieczność rezygnacji z produkcji wielu programów. Zagrożone mają być nie tylko programy dla dzieci oraz programy edukacyjne, ale także zbiory archiwalne.
Mówcy podkreślali, że czeskie zmiany w mediach publicznych przypominały te ze Słowacji, gdzie zlikwidowano wspólną radiowo-telewizyjną instytucję RTVS i natychmiast powołano nową - STVR, w której wielu twórców nie znalazło zatrudnienia.
Przed tym ostrzegała słowacka reżyserka młodego pokolenia Tereza Nvotova, która w kraju nie mogła dokończyć dokumentu o zamordowaniu w 2018 r. dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Pomogły jej w tym dopiero telewizje w Czechach i Niemczech.
Od północy, gdy rozpoczynał się strajk pracowników i dziennikarzy, publiczne radio i telewizja drastycznie ograniczyły program. Na antenach, które zgodnie z prawem nie mogły w pełni zawiesić nadawania, prezentowano powtórki lub bardzo skrócone informacje. Tłumaczono także sens akcji protestacyjnej.
Opozycja domagała się wycofania projektu
Projekt ustawy dotyczącej zmiany finansowania mediów publicznych przeszedł głosami rządowej większości przez pierwsze czytanie w Izbie Poselskiej. Opozycja podkreślała, że nad projektem nie prowadzono publicznej dyskusji, i domagała się wycofania go z prac parlamentarnych.
Podobny postulat sformułowali uczestnicy protestów.
Premier Andrej Babisz odrzucał takie rozwiązanie i powtarzał, że odejście od abonamentu było częścią programu rządu, który powstał po wyborach z jesieni 2025 r. Nie zgadzał się także z zarzutami dotyczącymi utraty niezależności przez media publiczne.