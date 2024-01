Niemieccy rolnicy blokują Berlin. Komunikacyjny chaos

czytaj dalej

Płaca minimalna od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 złote brutto, a stawka godzinowa to 27,70 złotego brutto. Była to pierwsza podwyżka pensji minimalnej w tym roku. Kolejną zaplanowano na lipiec. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie wówczas do 4300 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa do 28,10 złotego brutto. Poniżej wyjaśniamy, ile obecnie na umowie o pracę dostają pracownicy netto, czyli na rękę.