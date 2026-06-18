Dziennikarze protestują. "Czy ChatGPT ma legitymację prasową?"
- Kiedy atakowana jest informacja, to demokracja jest zagrożona - powiedział agencji AFP założyciel portalu śledczego Mediapart, Edwy Plenel. Jak dodał, zajmuje się dziennikarstwem od 50 lat i nigdy wcześniej zawód ten nie był tak zagrożony.
Kolejne media zapowiadają zwolnienia
Model ekonomiczny prasy jest w kryzysie - podkreśla AFP, wyliczając przyczyny: spadek popytu na informację płatną i zmniejszenie dochodów z reklam, przechwyconych przez wielkie platformy cyfrowe. W rezultacie w ostatnich miesiącach kolejne media we Francji - prasa regionalna i czasopisma - zapowiadają oszczędności i zmniejszenie zatrudnienia.
Napięte relacje prasy z koncernami AI
Kolejnym powodem niepokoju dziennikarzy jest sztuczna inteligencja. Grupa Infopro Digital zamierza zlikwidować 19 stanowisk redaktorów, którzy korygują i edytują teksty. Zostaną oni zastąpieni przez pięciu kierowników edycji, którzy będą w pracy posługiwać się narzędziami AI.
Problem nie sprowadza się tylko do miejsc pracy - prasa ma napięte relacje z wielkimi koncernami rozwijającymi AI, które niechętnie płacą za używanie stworzonych przez nią treści - przypomina AFP. Jednym z haseł na paryskiej demonstracji było pytanie: "Czy ChatGPT ma legitymację prasową?".
Protestujących poparła szefowa opozycyjnej partii Ekolodzy Marine Tondelier, która oceniła, że sytuacja prasy jest poważnym problemem dotyczącym demokracji i że powinno to niepokoić wszystkich polityków.