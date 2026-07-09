Ze świata Karol III poproszony o odblokowanie złota. "Należy do narodu" Oprac. Alicja Skiba |

Skutki podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

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W telewizyjnym oświadczeniu Rodriguez wyjaśniła, że chodzi o około 30 ton objętego sankcjami kruszcu.

- Prośba dotyczy uwolnienia złota zdeponowanego w Banku Anglii. Należy ono do naszego narodu. (Potrzebujemy - red.) tego złota, aby poradzić sobie ze skutkami trzęsienia ziemi - powiedziała Rodriguez.

Apele o zwrot od lat

W środę szef MSZ Wenezueli Yvan Gil wezwał do odblokowania objętych sankcjami wenezuelskich aktywów zamrożonych na całym świecie.

Wenezuela od kilku lat domagała się od Wielkiej Brytanii zwrotu objętego sankcjami złota, które pozostaje w brytyjskich depozytach. Bezskutecznie zabiegał o to obalony w styczniu br. przez USA prezydent Nicolas Maduro.

Trzęsienia ziemi w Wenezueli

24 czerwca na północy Wenezueli, w odstępie niespełna 1 minuty doszło do dwóch silnych wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5. Według ostatnich danych w kataklizmie zginęło ponad 3,8 tys. osób, a ponad 16,7 tys. zostało rannych. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira.