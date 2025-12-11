Proponują przywrócenie dostaw rosyjskiej energii do Europy. "Gospodarcza wersja Jałty"

Trump o wojnie w Ukrainie: co za bałagan Źródło: Reuters/TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Administracja prezydenta Donalda Trumpa w minionych tygodniach przekazała europejskim odpowiednikom szereg jednostronicowych dokumentów, przedstawiających amerykańskie spojrzenie na odbudowę Ukrainy i powrót Rosji do światowej gospodarki - donosi dziennik.

"Propozycje wywołały zaciętą walkę przy stole negocjacyjnym między Ameryką a jej tradycyjnymi sojusznikami w Europie. Jej wynik może znacząco zmienić mapę gospodarczą kontynentu" - czytamy.

Amerykański plan na zamrożone rosyjskie aktywa

Amerykański plan działania został przedstawiony w załącznikach do propozycji pokojowych dotyczących Ukrainy. Załączniki nie zostały upublicznione, lecz ich treść opisali dziennikowi urzędnicy z USA i Europy.

Dokumenty zawierają plany amerykańskich firm, by wykorzystać ok. 200 mld dolarów rosyjskich zamrożonych aktywów na realizację projektów na Ukrainie. Przewidziano np. budowę ogromnego centrum danych, które miałoby być zasilane przez Zaporoską Elektrownię Atomową, okupowaną dziś przez rosyjskie siły.

Dziennik przypomniał, że przedstawiciele władz europejskich chcieliby wykorzystać rosyjskie zamrożone aktywa zablokowane w europejskich instytucjach do pomocy Ukrainie w zakupie broni oraz do tego, by rząd, któremu zaczyna brakować pieniędzy, mógł dalej funkcjonować.

Burzliwe reakcje Europejczyków

Amerykańskie firmy miałyby też inwestować w rosyjskie strategiczne sektory, takie jak wydobycie pierwiastków ziem rzadkich i poszukiwanie ropy w regionie Arktyki. Podmioty amerykańskie miałyby też pomóc w przywróceniu dostaw rosyjskiej energii do Europy Zachodniej i reszty świata.

Część europejskich urzędników, którzy widzieli dokumenty, przekazała, że nie była pewna, czy traktować niektóre z propozycji poważnie. Jeden z rozmówców porównał je do pomysłu Trumpa na budowę riwiery w Strefie Gazy. Inny, odnosząc się do kwestii rosyjskiej energii, powiedział, że jest to gospodarcza wersja "Jałty".

Europejscy urzędnicy obawiają się, że takie podejście dałoby Rosji chwilę odpoczynku, którego potrzebuje, aby pobudzić gospodarkę i wzmocnić swoją pozycję militarną.

OGLĄDAJ: TVN24 HD