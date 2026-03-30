Mieli promować wśród dzieci kosmetyki zapobiegające starzeniu się. Urząd zbada sprawę

Włoska Gwardia Finansowa przeprowadziła inspekcję w siedzibach Sephory i Benefitu. Obie firmy, które znalazły się pod lupą włoskiego urzędu, należą do międzynarodowego koncernu LVMH działającego w branży dóbr luksusowych.
LVMH zadeklarował, że będzie w pełni współpracować z włoskim urzędem, ale odmówił dalszych komentarzy, uzasadniając to trwającym postępowaniem.
Brak jasnej informacji
Urząd do spraw konkurencji i rynku twierdzi, że w ramach nieuczciwych praktyk handlowych przekazy, promowane przez młode influencerki, nie zawierały jasnej informacji, że reklamowane produkty przeciwko starzeniu się skóry nie są przeznaczone dla dzieci i miały nakłonić je do ich kupowania.
Jak zauważają włoskie i zagraniczne media, takie działania marketingowe podsycają już wśród 10-letnich dzieci zjawisko określane jako "kosmetykoreksja", czyli obsesja na punkcie pielęgnacji skóry.
