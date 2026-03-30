Mieli promować wśród dzieci kosmetyki zapobiegające starzeniu się. Urząd zbada sprawę

Sephora i Benefit zostały objęte postępowaniem włoskiego urzędu do spraw konkurencji i rynku. Zarzuca im on "szczególnie podstępną" strategię marketingową, mającą skłonić dzieci do kupowania produktów przeciwko starzeniu się skóry.

Włoska Gwardia Finansowa przeprowadziła inspekcję w siedzibach Sephory i Benefitu. Obie firmy, które znalazły się pod lupą włoskiego urzędu, należą do międzynarodowego koncernu LVMH działającego w branży dóbr luksusowych.

LVMH zadeklarował, że będzie w pełni współpracować z włoskim urzędem, ale odmówił dalszych komentarzy, uzasadniając to trwającym postępowaniem.

Brak jasnej informacji

Urząd do spraw konkurencji i rynku twierdzi, że w ramach nieuczciwych praktyk handlowych przekazy, promowane przez młode influencerki, nie zawierały jasnej informacji, że reklamowane produkty przeciwko starzeniu się skóry nie są przeznaczone dla dzieci i miały nakłonić je do ich kupowania.

Jak zauważają włoskie i zagraniczne media, takie działania marketingowe podsycają już wśród 10-letnich dzieci zjawisko określane jako "kosmetykoreksja", czyli obsesja na punkcie pielęgnacji skóry.

Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia

