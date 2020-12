Prokuratura: trwa procedura ekstradycyjna Henryka K.

Henryk K. został zatrzymany na terenie Argentyny. Przebywa w areszcie domowym i trwa procedura ekstradycyjna - powiedziała tvn24.pl rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Jeśli byłego właściciela zakładów mięsnych uda się sprowadzić do Polski, usłyszy on zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw przestępstw skarbowych. Grozi za to kara do 15 lat pozbawienia wolności.