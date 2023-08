Polska w unijnej czołówce, na czele Niemcy

Kraje UE wyprodukowały w ubiegłym roku prawie 34,3 mld litrów piwa zawierającego alkohol oraz 1,6 mld litrów piwa, które zawierało mniej niż 0,5 proc. alkoholu lub nie miało go w ogóle. W porównaniu z 2021 rokiem produkcja piwa z alkoholem w UE wzrosła o 7 proc., wracając do poziomów bliższych rokowi 2019, czyli sprzed pandemii COVID-19, kiedy produkcja wyniosła 34,7 mld. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to w porównaniu z 2021 rokiem nie było zmian. Całkowita produkcja piwa (z alkoholem i bez) w UE w 2022 roku wyniosła prawie 80 litrów na mieszkańca Wspólnoty.