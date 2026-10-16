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Usterka we włoskiej kontroli lotów. Opóźnienia i odwołane rejsy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Aeroporto di Roma-Fiumicino - lotnisko w Rzymie
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NigelSpiers / Shutterstock.com
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Pasażerowie podróżujący samolotami we Włoszech muszą liczyć się z opóźnieniami i odwołanymi rejsami. Włoska służba kontroli ruchu lotniczego tymczasowo ograniczyła przepustowość po wykryciu usterki sieci przesyłania danych. Władze zapewniają, że nie była ona wynikiem celowego działania.

ENAV, spółka odpowiedzialna za kontrolę ruchu lotniczego we Włoszech, poinformowała, że w nocy wykryła nieprawidłowości w sieci przesyłania danych obsługującej krajowe służby kontroli lotów. W związku z awarią tymczasowo ograniczono przepustowość ruchu lotniczego.

Operator rzymskich lotnisk ADR ostrzegł, że usterka może prowadzić do opóźnień i anulowanych rejsów. Pasażerom zalecono sprawdzanie informacji bezpośrednio u przewoźników. Podobny komunikat wydała spółka SEA, zarządzająca lotniskami w Mediolanie.

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ENAV pracuje nad usunięciem usterki

ENAV przekazał, że zidentyfikowano źródło problemu i trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemów. Nie podano, jak długo mogą potrwać utrudnienia ani ilu lotów dotyczą.

Źródło: Reuters
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Tagi:
RzymWłochylotniskoLinie lotnicze
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