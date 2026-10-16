Usterka we włoskiej kontroli lotów. Opóźnienia i odwołane rejsy
ENAV, spółka odpowiedzialna za kontrolę ruchu lotniczego we Włoszech, poinformowała, że w nocy wykryła nieprawidłowości w sieci przesyłania danych obsługującej krajowe służby kontroli lotów. W związku z awarią tymczasowo ograniczono przepustowość ruchu lotniczego.
Operator rzymskich lotnisk ADR ostrzegł, że usterka może prowadzić do opóźnień i anulowanych rejsów. Pasażerom zalecono sprawdzanie informacji bezpośrednio u przewoźników. Podobny komunikat wydała spółka SEA, zarządzająca lotniskami w Mediolanie.
ENAV pracuje nad usunięciem usterki
ENAV przekazał, że zidentyfikowano źródło problemu i trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemów. Nie podano, jak długo mogą potrwać utrudnienia ani ilu lotów dotyczą.
Źródło: Reuters