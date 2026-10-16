Ze świata Usterka we włoskiej kontroli lotów. Opóźnienia i odwołane rejsy Oprac. Jan Sowa |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: NigelSpiers / Shutterstock.com

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

ENAV, spółka odpowiedzialna za kontrolę ruchu lotniczego we Włoszech, poinformowała, że w nocy wykryła nieprawidłowości w sieci przesyłania danych obsługującej krajowe służby kontroli lotów. W związku z awarią tymczasowo ograniczono przepustowość ruchu lotniczego.

Operator rzymskich lotnisk ADR ostrzegł, że usterka może prowadzić do opóźnień i anulowanych rejsów. Pasażerom zalecono sprawdzanie informacji bezpośrednio u przewoźników. Podobny komunikat wydała spółka SEA, zarządzająca lotniskami w Mediolanie.

Dowiedz się więcej: Lot trwał 17 godzin, pasażerów gryzły pluskwy, leki się skończyły TVN24

ENAV pracuje nad usunięciem usterki

ENAV przekazał, że zidentyfikowano źródło problemu i trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemów. Nie podano, jak długo mogą potrwać utrudnienia ani ilu lotów dotyczą.