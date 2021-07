Słowacja zamknęła ponad 30 małych przejść granicznych. Teraz je otwiera

Zamknięte przejścia

Słowacja zamknęła większość małych, służących głównie lokalnym mieszkańcom przejść granicznych z Austrią, Węgrami i Polską. Wzdłuż słowacko-polskiej granicy zamknięto 10 przejść. Najtrudniejsza sytuacja powstała na granicach z Czechami, które zostały zatarasowane betonowymi barierami oraz wysypanymi z wywrotek zwałami ziemi. Dla wielu mieszkańców stref przygranicznych zamknięte przejścia oznaczają dodatkowe kilometry w dojechaniu do pracy lub do położonych po drugiej stronie granicy nieruchomości.

Na posiedzeniu rządu w środę zdecydowano, że do pomocy do kontroli na małych przejściach granicznych zostaną powołani uzbrojeni pracownicy służby celnej oraz funkcjonariusze straży sądowej i więziennej. Każdego dnia do dyspozycji policji granicznej ma być 500 celników i 200 funkcjonariuszy. Rozporządzenie obowiązuje do końca roku.