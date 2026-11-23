Opóźnienia przed Świętem Dziękczynienia. Problemy Delta Air Lines
W niedzielę przestał funkcjonować automatyczny system linii lotniczych do obliczania masy i wyważenia samolotu linii lotniczych, przez co przewoźnik zmuszony był stosować "ręczne rozwiązania zastępcze" - poinformowała linia lotnicza stacji WSB-TV.
Skala opóźnień Delta Air Lines
Linie lotnicze Delta podały w poniedziałek, że system działa już prawidłowo. Pasażerowie jednak wciąż mogą odczuwać skutki opóźnienia.
Według śledzącego ruchy lotnicze serwisu FlightAware do godz. 21.30 czasu wschodnioamerykańskiego (3.39 w Polsce) w niedzielę opóźniono ponad połowę wszystkich lotów linii Delta, a 6 proc. z nich odwołano. Na Międzynarodowym Lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie - najbardziej ruchliwym lotnisku na świecie - opóźnienia trwały kilka godzin. Według przewoźnika ok. 70 proc. zmian w niedzielnym rozkładzie wynikało z awarii systemu.
Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała na platformie X, że niedzielne opóźnienia linii Delta nie były związane z systemami kontroli ruchu lotniczego tej agencji.
W czwartek 26 listopada w USA wypada Święto Dziękczynienia. To okres wzmożonego ruchu, kiedy miliony Amerykanów udają się do swoich rodzin. Między 19 listopada a 1 grudnia przez węzeł przesiadkowy linii Delta w Atlancie może przewinąć się 4 mln pasażerów.
Paraliż na lotniskach z powodu awarii FAA
W ubiegły weekend wymiana kabla w stacji należącej do FAA w stanie Arkansas wywołała paraliż na lotniskach w kraju. Agencja zmuszona była wstrzymać ruch lotniczy w cały Stanach Zjednoczonych.
Odwołano 18 tys. rejsów od piątku do niedzieli (13-15 listopada), a ponad 20 tys. było opóźnionych. Zawieszenie lotów dotknęło ok. 1,5 mln pasażerów.
Było to trzecie całkowite uziemienie lotów w USA w tym stuleciu. W momencie wydania polecenia w powietrzu znajdowało się około 3,5 tys. samolotów.