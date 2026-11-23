Ze świata Opóźnienia przed Świętem Dziękczynienia. Problemy Delta Air Lines Oprac. Alicja Skiba |

Odwołane tysiące lotów w USA. Sytuacja powraca do normy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Avi Johnson/shuttestock

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W niedzielę przestał funkcjonować automatyczny system linii lotniczych do obliczania masy i wyważenia samolotu linii lotniczych, przez co przewoźnik zmuszony był stosować "ręczne rozwiązania zastępcze" - poinformowała linia lotnicza stacji WSB-TV.

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Skala opóźnień Delta Air Lines

Linie lotnicze Delta podały w poniedziałek, że system działa już prawidłowo. Pasażerowie jednak wciąż mogą odczuwać skutki opóźnienia.

Według śledzącego ruchy lotnicze serwisu FlightAware do godz. 21.30 czasu wschodnioamerykańskiego (3.39 w Polsce) w niedzielę opóźniono ponad połowę wszystkich lotów linii Delta, a 6 proc. z nich odwołano. Na Międzynarodowym Lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie - najbardziej ruchliwym lotnisku na świecie - opóźnienia trwały kilka godzin. Według przewoźnika ok. 70 proc. zmian w niedzielnym rozkładzie wynikało z awarii systemu.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała na platformie X, że niedzielne opóźnienia linii Delta nie były związane z systemami kontroli ruchu lotniczego tej agencji.

Delta is working to resolve issues with the airline’s weight and balance automation system. These delays are not related to any FAA air traffic systems. Please check with Delta for the latest information. https://t.co/q4Fc59VMYg — The FAA ✈️ (@FAANews) November 22, 2026 Rozwiń

W czwartek 26 listopada w USA wypada Święto Dziękczynienia. To okres wzmożonego ruchu, kiedy miliony Amerykanów udają się do swoich rodzin. Między 19 listopada a 1 grudnia przez węzeł przesiadkowy linii Delta w Atlancie może przewinąć się 4 mln pasażerów.

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Paraliż na lotniskach z powodu awarii FAA

W ubiegły weekend wymiana kabla w stacji należącej do FAA w stanie Arkansas wywołała paraliż na lotniskach w kraju. Agencja zmuszona była wstrzymać ruch lotniczy w cały Stanach Zjednoczonych.

Odwołano 18 tys. rejsów od piątku do niedzieli (13-15 listopada), a ponad 20 tys. było opóźnionych. Zawieszenie lotów dotknęło ok. 1,5 mln pasażerów.

Było to trzecie całkowite uziemienie lotów w USA w tym stuleciu. W momencie wydania polecenia w powietrzu znajdowało się około 3,5 tys. samolotów.