Ze świata Prezydent USA ogłasza mały sukces: Ukraina zgodziła się, Rosja podobnie Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALBERT PENA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja podobnie się zgodziła" - oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Trump o Ukrainie, Zełenski reaguje

Ponownie przy tym ocenił, że wzrost ceny oleju napędowego - który w USA jest obecnie najdroższy w historii - jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem.

Trump o atakach Ukrainy i Rosji Źródło zdjęcia: Truth Social

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do słów Trumpa w mediach społecznościowych.

"Jeśli nasi partnerzy są gotowi zagwarantować, że Rosja rzeczywiście powstrzyma się od ataków na nasz system elektroenergetyczny, inne obiekty energetyczne, infrastrukturę krytyczną oraz szlaki dostaw żywności, to oczywiście jesteśmy gotowi wstrzymać nasze ataki na tego typu cele" - napisał Zełenski.

Podkreślił przy tym, że "Ukraina nie jest przekonana, że Rosja jest gotowa przestrzegać jakiegokolwiek porozumienia".

Ukraine has proposed that its partners secure an agreement with Russia that would stop the destruction of critical infrastructure. Food, energy, and other basics that sustain life must be protected, and Russian strikes are directed primarily against them. Every day, Ukrainian… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2026 Rozwiń

Jeszcze w niedzielę Trump dwukrotnie oskarżał Ukrainę, że "szkodzi światu", uderzając w rosyjskie rafinerie, i mówił, że prosił prezydenta Ukrainy o powstrzymanie się od tych ataków.

- Zełenski musi zrobić jedną rzecz: musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór oleju napędowego. To nie efekt Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Irlandii.

Rekord cen ON w USA

W ubiegłym tygodniu średnia krajowa cena oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 dolarów za galon - wynika z danych serwisu monitorującego rynki paliw GasBuddy.

Jednak to nie wojna w Ukrainie jest zasadniczym powodem wzrostu cen paliw. Według amerykańskiego Uniwersytetu Browna, który liczy koszty pośrednie rozpoczętej 28 lutego 2026 roku przez Trumpa wojny z Iranem bilans tego konfliktu liczony wzrostem wydatków na drożejące paliwa i inne nośniki energii przekroczył na początku września 100 mld dolarów. W przeliczeniu na jedno amerykańskie gospodarstwo domowe to średnio 760 dolarów (dane na początek września).

Najnowszy skok cen paliw potęguje presję inflacyjną, która już wcześniej w tym roku dała się we znaki konsumentom i przedsiębiorstwom - ocenia Reuters. To poważny problem dla prezydenta Donalda Trumpa i republikańskich parlamentarzystów przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi, które odbędą się w listopadzie.

Ataki Ukrainy

Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku i zaczęła się na długo przed obecnym wzrostem cen oraz wojną USA z Iranem. W sierpniu "Financial Times" podawał, że Biały Dom zwrócił się z usilną prośbą zaprzestania tych ataków. Dotąd Kijów nie przerwał tych uderzeń, a ostatnie miały miejsce jeszcze w niedzielę, kiedy według ukraińskiego wojska zaatakowane zostały rafinerie w Sławiańsku w kraju Krasnodarskim i Niżniekamsku w Tatarstanie.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego skutkiem dotychczasowych uderzeń było wyłączenie ponad 40 proc. rosyjskich mocy rafineryjnych. Szacunki Międzynarodowej Agencji Energetyki były dwukrotnie mniejsze.

Idea zawieszenia broni uderzeń na obiekty energetyczne miała być jednym z elementów niedawnych rozmów z wysłannikami Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Jeszcze w poniedziałek Zełenski deklarował, że jest otwarty na "odpowiednie zawieszenie broni na morzu i w sektorze energetycznym".