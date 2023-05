Jest porozumienie w sprawie limitu zadłużenia. "Mamy dobre wieści"

Prezydent Joe Biden oświadczył w niedzielę, że sfinalizował porozumienie budżetowe z spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym. - To odsuwa groźbę katastrofalnej niewypłacalności, chroni nasze ciężko wypracowane i historyczne ożywienie gospodarcze - podkreślił Biden. Prezydent USA poinformował, porozumienie w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia jest gotowe do przekazania Kongresowi. Głosowanie w Izbie Reprezentantów ma się odbyć w środę.

Departament Skarbu ostrzegł w piątek, że jeśli nie zostanie uchwalone porozumienie, do niewypłacalności dojdzie 5 czerwca. Zabraknie wówczas funduszy na pokrycie bieżących płatności, co grozi destabilizacją rządu i agencji federalnych. Prezydent USA Joe Biden wezwał obie izby Kongresu do jak najszybszego przyjęcia umowy.