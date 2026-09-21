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Ze świata

Prezydent USA zapowiada "potężną umowę" z Białorusią

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Donald Trump
Trump grozi UE cłami, jeśli przyjmie Kanadę na członka stowarzyszonego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone pracują nad zawarciem porozumienia z Białorusią. Prezydent USA podkreślił, że umowa z reżimem Alaksandra Łukaszenki byłaby z korzyścią dla amerykańskich rolników i hodowców.

Trump poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Białorusią w sprawie zakupu nawozów potasowych.

Trump o umowie z Białorusią

"USA pracują nad potężną umową związaną z zakupem potażu z Białorusi. Ceny byłyby znacząco niższe niż te, które płacimy obecnie Kanadzie" - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej.

Zaznaczył przy tym, że to "bardzo dobre wieści" dla amerykańskich rolników i hodowców.

Trump o umowie z Białorusią
Trump o umowie z Białorusią
Źródło zdjęcia: Truth Social

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Białoruś ważnym producentem potażu

Potaż, czyli kopalna sól potasowa stosowana jako nawóz mineralny w rolnictwie, to jeden z głównych towarów eksportowych Białorusi. Kraj ten jest drugim - po Kanadzie - największym producentem tego surowca na świecie.

Kanada jest głównym źródłem nawozów potasowych dla amerykańskich rolników. Z powodu ich znaczenia gospodarczego, USA nie objęły dotąd cłami kanadyjskiego potażu w ramach trwającej wojny handlowej.

USA a relacje Białorusią

Wiosną br. Stany Zjednoczone zniosły sankcje na szereg największych białoruskich przedsiębiorstw nawozowych, w wyniku układu dotyczącego uwolnienia więźniów politycznych.

Do wpisu Trumpa dochodzi po niedawnej wizycie jego wysłannika Johna Coale'a, który doprowadził w ubiegłym tygodniu do uwolnienia kolejnej grupy więźniów reżimu Alaksandra Łukaszenki. Coale zapowiedział dalsze ocieplanie stosunków z Białorusią, a wcześniej mówił o możliwej wizycie Łukaszenki w Waszyngtonie.

Ceny nawozów potasowych w tym roku wzrosły o ponad 30 procent.

Źródło: PAP
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Tagi:
USABiałoruśDonald Trump
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