Prezydent USA zapowiada "potężną umowę" z Białorusią

Trump grozi UE cłami, jeśli przyjmie Kanadę na członka stowarzyszonego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Trump poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Białorusią w sprawie zakupu nawozów potasowych.

Trump o umowie z Białorusią

"USA pracują nad potężną umową związaną z zakupem potażu z Białorusi. Ceny byłyby znacząco niższe niż te, które płacimy obecnie Kanadzie" - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej.

Zaznaczył przy tym, że to "bardzo dobre wieści" dla amerykańskich rolników i hodowców.

Trump o umowie z Białorusią Źródło zdjęcia: Truth Social

>>>Trump uderza, grozi i wyśmiewa. "To śmieszne"

Białoruś ważnym producentem potażu

Potaż, czyli kopalna sól potasowa stosowana jako nawóz mineralny w rolnictwie, to jeden z głównych towarów eksportowych Białorusi. Kraj ten jest drugim - po Kanadzie - największym producentem tego surowca na świecie.

Kanada jest głównym źródłem nawozów potasowych dla amerykańskich rolników. Z powodu ich znaczenia gospodarczego, USA nie objęły dotąd cłami kanadyjskiego potażu w ramach trwającej wojny handlowej.

USA a relacje Białorusią

Wiosną br. Stany Zjednoczone zniosły sankcje na szereg największych białoruskich przedsiębiorstw nawozowych, w wyniku układu dotyczącego uwolnienia więźniów politycznych.

Do wpisu Trumpa dochodzi po niedawnej wizycie jego wysłannika Johna Coale'a, który doprowadził w ubiegłym tygodniu do uwolnienia kolejnej grupy więźniów reżimu Alaksandra Łukaszenki. Coale zapowiedział dalsze ocieplanie stosunków z Białorusią, a wcześniej mówił o możliwej wizycie Łukaszenki w Waszyngtonie.

Ceny nawozów potasowych w tym roku wzrosły o ponad 30 procent.