Prezydent USA zapowiada "potężną umowę" z Białorusią
Trump poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Białorusią w sprawie zakupu nawozów potasowych.
Trump o umowie z Białorusią
"USA pracują nad potężną umową związaną z zakupem potażu z Białorusi. Ceny byłyby znacząco niższe niż te, które płacimy obecnie Kanadzie" - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej.
Zaznaczył przy tym, że to "bardzo dobre wieści" dla amerykańskich rolników i hodowców.
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Białoruś ważnym producentem potażu
Potaż, czyli kopalna sól potasowa stosowana jako nawóz mineralny w rolnictwie, to jeden z głównych towarów eksportowych Białorusi. Kraj ten jest drugim - po Kanadzie - największym producentem tego surowca na świecie.
Kanada jest głównym źródłem nawozów potasowych dla amerykańskich rolników. Z powodu ich znaczenia gospodarczego, USA nie objęły dotąd cłami kanadyjskiego potażu w ramach trwającej wojny handlowej.
USA a relacje Białorusią
Wiosną br. Stany Zjednoczone zniosły sankcje na szereg największych białoruskich przedsiębiorstw nawozowych, w wyniku układu dotyczącego uwolnienia więźniów politycznych.
Do wpisu Trumpa dochodzi po niedawnej wizycie jego wysłannika Johna Coale'a, który doprowadził w ubiegłym tygodniu do uwolnienia kolejnej grupy więźniów reżimu Alaksandra Łukaszenki. Coale zapowiedział dalsze ocieplanie stosunków z Białorusią, a wcześniej mówił o możliwej wizycie Łukaszenki w Waszyngtonie.
Ceny nawozów potasowych w tym roku wzrosły o ponad 30 procent.