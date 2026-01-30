Prezydent USA ma ogłosić kandydata na szefa Fed

Trump o cięciach podatków w USA Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trump rozważał kwestię nominacji na szefa amerykańskiego banku centralnego przez kilka miesięcy i w ostatnim czasie zawęził liczbę kandydatów do czterech osób. Jak oświadczył w czwartek wieczorem, podjął ostateczną decyzję i ogłosi ją oficjalnie w piątek.

- Myślę, że jutro ogłoszę naprawdę świetny wybór - powiedział polityk. Nie ujawnił nazwiska wybranego kandydata.

Warsh z wizytą u prezydenta

Jak ustaliła CNN, Kevin Warsh spotkał się w czwartek z Trumpem w Białym Domu. Urzędnicy administracji prezydenta USA oczekują, że to właśnie on zostanie nominowany.

Kevin Warsh Źródło: Tierney L. Cross / Bloomberg / Getty Images

Nic jednak nie jest ostateczne do momentu ogłoszenia wyboru bezpośrednio przez Trumpa, który w trakcie procesu miał kilkakrotnie zmieniać zdanie co do tego, kto jest najlepszym kandydatem - zwróciła uwagę stacja.

Kevin Warsh jest ekonomistą i doradcą firm, który w przeszłości wchodził w skład Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej - organu pełniącego funkcję rady nadzorczej banku centralnego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD