Prezydent USA ma ogłosić kandydata na szefa Fed

Trump rozważał kwestię nominacji na szefa amerykańskiego banku centralnego przez kilka miesięcy i w ostatnim czasie zawęził liczbę kandydatów do czterech osób. Jak oświadczył w czwartek wieczorem, podjął ostateczną decyzję i ogłosi ją oficjalnie w piątek.
- Myślę, że jutro ogłoszę naprawdę świetny wybór - powiedział polityk. Nie ujawnił nazwiska wybranego kandydata.
Warsh z wizytą u prezydenta
Jak ustaliła CNN, Kevin Warsh spotkał się w czwartek z Trumpem w Białym Domu. Urzędnicy administracji prezydenta USA oczekują, że to właśnie on zostanie nominowany.
Nic jednak nie jest ostateczne do momentu ogłoszenia wyboru bezpośrednio przez Trumpa, który w trakcie procesu miał kilkakrotnie zmieniać zdanie co do tego, kto jest najlepszym kandydatem - zwróciła uwagę stacja.
Kevin Warsh jest ekonomistą i doradcą firm, który w przeszłości wchodził w skład Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej - organu pełniącego funkcję rady nadzorczej banku centralnego.
Autorka/Autor: skib/kris
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Tierney L. Cross / Bloomberg / Getty Images