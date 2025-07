Donald Trump zapowiedział, że jego administracja zacznie w piątek wysyłać do rządów innych państw pisma informujące o wysokości ceł, jakie USA nałożą na ich eksport - podała Agencja Reutera.

Przed odlotem do stanu Iowa Trump powiedział dziennikarzom, że USA zacznie "wysyłać listy (...) może 10 (listów) dziennie, do różnych krajów, o tym, ile będą płacić, by móc robić interesy z USA".