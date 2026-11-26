Ze świata Nawrocki w Chile. Prezydenci rozmawiali o inwestycjach i wojnie w Ukrainie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Przydacz o wizycie Nawrockiego w Argentynie: podstawowym celem rozmowa w ramach G20 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Karol Nawrocki przebywa w Chile od środy. W czwartek podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Jose Antonio Kastem podkreślił, że Polska postrzega Chile jako jednego z najważniejszych partnerów w Ameryce Łacińskiej ze względu na silne instytucje, znaczący potencjał gospodarczy oraz istotną pozycję międzynarodową.

- Polska jako jedna z dwudziestu największych gospodarek świata chce być w regionie Ameryki Łacińskiej obecna nie tylko publicznie, ale przede wszystkim gospodarczo, ale także inwestycyjnie - powiedział prezydent.

Moja wizyta w Chile jest wyrazem przekonania, że relacje Polski z Ameryką Łacińską powinny być jeszcze bardziej intensywne. Polska, jako jedna z dwudziestu największych gospodarek świata, chce być w tym regionie obecna nie tylko publicznie, ale przede wszystkim gospodarczo oraz… pic.twitter.com/JjQOsKrYia — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 26, 2026 Rozwiń

Jako przykład gospodarczej współpracy polsko-chilijskiej Nawrocki wymienił m.in. działalność spółki KGHM Polska Miedź, która prowadzi w Chile odkrywkową kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda. Prezydent podkreślił, że celem jest dalsze rozwijanie współpracy w tym kraju i tworzenie warunków dla kolejnych przedsięwzięć.

Czego dotyczyły rozmowy w Chile?

Nawrocki przekazał, że podczas spotkania dyskutowano na temat pogłębiania współpracy dotyczącej nowoczesnych technologii wydobywczych, przetwórstwa surowców, rolnictwa, energetyki czy rozwiązań ograniczających oddziaływanie przemysłu na środowisko.

- Chcemy, aby chilijskie przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegały Polskę jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i bramę do rynków Europy Środkowo-Wschodniej - dodał.

Podkreślił również, że Polska intensywnie rozwija swoje zdolności obronne i inwestuje w modernizację sił zbrojnych, a polskie produkty z sektora obronnego znajdują odbiorców za granicą.

- Dużo czasu poświęciliśmy także w naszej rozmowie odporności granic i ochronie granic. Ważnym kierunkiem może być choćby cyberbezpieczeństwo, ochrona infrastruktury krytycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym - zaznaczył Nawrocki.

Polska i Chile chcą rozszerzać współpracę naukową

Jose Antonio Kast przekazał, że rozmowy dotyczyły również kontynuowania współpracy w dziedzinie górnictwa, geologii i astronomii, a także badań nad Antarktydą. Przypomniał, że w 2027 roku przypadnie 50. rocznica powstania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Prezydent Chile podkreślił również znaczenie Ignacego Domeyki dla relacji między oboma państwami. Jak powiedział, polsko-chilijska przyjaźń "nosi imię Ignacego Domeyki".

Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Chile Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Domeyko był polskim geologiem, inżynierem górnictwa, a także rektorem Uniwersytetu Chilijskiego w Santiago. Jego działalność naukowa i organizacyjna odegrała istotną rolę w rozwoju Chile. Kast docenił również polskie wsparcie dla projektu renowacji domu Domeyki.

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Prezydenci o wojnie w Ukrainie

Podczas spotkania poruszono także temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nawrocki przypomniał, że Polska leży na wschodniej flance NATO, w bezpośrednim sąsiedztwie wojny, która stanowi najpoważniejsze od dziesięcioleci zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Zaznaczył jednocześnie, że konsekwencje konfliktu nie ograniczają się wyłącznie do kontynentu europejskiego.

Jak mówił, rosyjska agresja i rosyjska dezinformacja podważają fundamentalne zasady porządku międzynarodowego na wszystkich kontynentach, a od tego - ocenił - zależy przecież także bezpieczeństwo wszystkich państw.

Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Chile Jose Antonio Kast Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Jose Antonio Kast oświadczył, że Chile i Polska ponawiają poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Podkreślił również potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego.

Prezydent Chile z kolei mówił o potrzebie poszanowania prawa międzynarodowego, a także wyrażał przekonanie, że zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i przy rozwiązywaniu konfliktów, liczy się przede wszystkim dialog. Wyraził nadzieję, że także konflikt w Ukrainie można rozwiązać na drodze dialogu.

W piątek prezydent odwiedzi kopalnię Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM, a także miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.