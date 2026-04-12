Ze świata Trump: USA rozpoczną blokadę cieśniny Ormuz Bartłomiej Ciepielewski |

Dlaczego negocjacje na linii USA-Iran zakończyły się bez porozumienia?

Prezydent USA przekazał swoje stanowisko w poście opublikowanym na platformie Truth Social, kilka godzin po tym, jak rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyły się fiaskiem. Jak podkreślił, spotkanie "przebiegło dobrze, a większość kwestii została uzgodniona", jednak nie udało się osiągnąć kompromisu w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

USA reagują na brak porozumienia

"Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces blokady wszystkich statków próbujących wpłynąć lub wypłynąć z Cieśniny Ormuz" - oświadczył Trump, wyrażając sprzeciw wobec pobierania przez Iran opłat za przepływ przez cieśninę. Podkreślił, że wojsko będzie także usuwało ze szlaku irańskie miny.

"Poleciłem również naszej Marynarce Wojennej, by wyszukiwała i zatrzymywała każdy statek na wodach międzynarodowych, który zapłacił Iranowi tę nielegalną opłatę. Nikt, kto uiścił taki podatek, nie będzie mógł liczyć na bezpieczne przejście po otwartych morzach" - dodał. Jak zaznaczył, każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie "wystrzelony do piekła".

