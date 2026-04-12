Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump: USA rozpoczną blokadę cieśniny Ormuz

|
Źródło: TVN24
Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych natychmiast przystąpi do blokady cieśniny Ormuz i będzie zatrzymywać każdy statek znajdujący się na wodach międzynarodowych, który uiścił opłatę na rzecz Iranu za przepłynięcie przez ten strategiczny szlak - napisał w niedzielę na swoim portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump. Dodał, że każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów zostanie "wystrzelony do piekła".

Prezydent USA przekazał swoje stanowisko w poście opublikowanym na platformie Truth Social, kilka godzin po tym, jak rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyły się fiaskiem. Jak podkreślił, spotkanie "przebiegło dobrze, a większość kwestii została uzgodniona", jednak nie udało się osiągnąć kompromisu w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Dowiedz się więcej:

TVN24

USA reagują na brak porozumienia

"Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces blokady wszystkich statków próbujących wpłynąć lub wypłynąć z Cieśniny Ormuz" - oświadczył Trump, wyrażając sprzeciw wobec pobierania przez Iran opłat za przepływ przez cieśninę. Podkreślił, że wojsko będzie także usuwało ze szlaku irańskie miny.

"Poleciłem również naszej Marynarce Wojennej, by wyszukiwała i zatrzymywała każdy statek na wodach międzynarodowych, który zapłacił Iranowi tę nielegalną opłatę. Nikt, kto uiścił taki podatek, nie będzie mógł liczyć na bezpieczne przejście po otwartych morzach" - dodał. Jak zaznaczył, każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie "wystrzelony do piekła".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
Tagi:
USACieśnina OrmuzDonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

