Ze świata Dlaczego Donald Trump chce całkowicie zablokować cieśninę Ormuz? "Kluczowe źródło finansowania" Bartłomiej Ciepielewski, Kuba Koprzywa

Dlaczego negocjacje na linii USA-Iran zakończyły się bez porozumienia? Relacja Macieja Worocha Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA przekazał swoje stanowisko w poście opublikowanym na platformie Truth Social kilka godzin po tym, jak rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyły się fiaskiem. Jak podkreślił, spotkanie "przebiegło dobrze, a większość kwestii została uzgodniona", jednak nie udało się osiągnąć kompromisu w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

USA reagują na brak porozumienia

"Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces blokady wszystkich statków próbujących wpłynąć lub wypłynąć z cieśniny Ormuz" - oświadczył Trump, wyrażając sprzeciw wobec pobierania przez Iran opłat za przepływ przez cieśninę. Podkreślił, że wojsko będzie także usuwało ze szlaku irańskie miny.

Wpis Donalda Trumpa

"Poleciłem również naszej Marynarce Wojennej, by wyszukiwała i zatrzymywała każdy statek na wodach międzynarodowych, który zapłacił Iranowi tę nielegalną opłatę. Nikt, kto uiścił taki podatek, nie będzie mógł liczyć na bezpieczne przejście po otwartych morzach" - dodał. Jak zaznaczył, każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie "wystrzelony do piekła".

Dlaczego USA zamierzają zablokować cieśninę?

CNN zauważa, że cieśnina Ormuz nie jest do końca zamknięta - Iran zezwala niektórym tankowcom na przepłynięcie w zamian za opłatę w wysokości do dwóch milionów dolarów za statek. Teheran przez cały czas trwania wojny pozwalał na transport swojej ropy do i z regionu, do końca marca eksportując nawet o 100 tysięcy baryłek ropy dziennie więcej niż przez trzy wcześniejsze miesiące.

Stacja podkreśla, że zamykając cieśninę, Trump "odetnie kluczowe źródło finansowania irańskiego rządu i operacji wojskowych". Jest to środek, którego administracja nie chciała zastosować, gdyż blokada cieśniny, nawet dla irańskiej ropy, może spowodować gwałtowny wzrost cen ropy na całym świecie - zauważa CNN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Eksperci: kruche zawieszenie broni nie zatrzyma wzrostu cen

Dlatego też USA udzieliły Iranowi w marcu tymczasowej licencji na sprzedaż ropy, która znajdowała się na tankowcach. CNN stwierdza, że marcowe zawieszenie sankcji było złe wizerunkowo - pozwalało Iranowi sprzedawać objętą sankcjami ropę, co pomagało Teheranowi finansować wojnę przeciwko USA i ich sojusznikom.

Amerykańska administracja starała się wykorzystać wszelkie dostępne środki, by utrzymać ceny ropy pod kontrolą w trakcie trwania wojny. Obecnie Trump ryzykuje dalszy wzrost cen ropy i gazu, aby uzyskać jak największą przewagę nad Iranem i doprowadzić do zakończenia konfliktu - ocenia CNN.

OGLĄDAJ: "Frekwencja na wiecu Orbana nie jest porywająca"