Dlaczego Donald Trump chce całkowicie zablokować cieśninę Ormuz? "Kluczowe źródło finansowania"
Prezydent USA przekazał swoje stanowisko w poście opublikowanym na platformie Truth Social kilka godzin po tym, jak rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyły się fiaskiem. Jak podkreślił, spotkanie "przebiegło dobrze, a większość kwestii została uzgodniona", jednak nie udało się osiągnąć kompromisu w sprawie irańskiego programu nuklearnego.
USA reagują na brak porozumienia
"Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces blokady wszystkich statków próbujących wpłynąć lub wypłynąć z cieśniny Ormuz" - oświadczył Trump, wyrażając sprzeciw wobec pobierania przez Iran opłat za przepływ przez cieśninę. Podkreślił, że wojsko będzie także usuwało ze szlaku irańskie miny.
"Poleciłem również naszej Marynarce Wojennej, by wyszukiwała i zatrzymywała każdy statek na wodach międzynarodowych, który zapłacił Iranowi tę nielegalną opłatę. Nikt, kto uiścił taki podatek, nie będzie mógł liczyć na bezpieczne przejście po otwartych morzach" - dodał. Jak zaznaczył, każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie "wystrzelony do piekła".
Dlaczego USA zamierzają zablokować cieśninę?
CNN zauważa, że cieśnina Ormuz nie jest do końca zamknięta - Iran zezwala niektórym tankowcom na przepłynięcie w zamian za opłatę w wysokości do dwóch milionów dolarów za statek. Teheran przez cały czas trwania wojny pozwalał na transport swojej ropy do i z regionu, do końca marca eksportując nawet o 100 tysięcy baryłek ropy dziennie więcej niż przez trzy wcześniejsze miesiące.
Stacja podkreśla, że zamykając cieśninę, Trump "odetnie kluczowe źródło finansowania irańskiego rządu i operacji wojskowych". Jest to środek, którego administracja nie chciała zastosować, gdyż blokada cieśniny, nawet dla irańskiej ropy, może spowodować gwałtowny wzrost cen ropy na całym świecie - zauważa CNN.
Dlatego też USA udzieliły Iranowi w marcu tymczasowej licencji na sprzedaż ropy, która znajdowała się na tankowcach. CNN stwierdza, że marcowe zawieszenie sankcji było złe wizerunkowo - pozwalało Iranowi sprzedawać objętą sankcjami ropę, co pomagało Teheranowi finansować wojnę przeciwko USA i ich sojusznikom.
Amerykańska administracja starała się wykorzystać wszelkie dostępne środki, by utrzymać ceny ropy pod kontrolą w trakcie trwania wojny. Obecnie Trump ryzykuje dalszy wzrost cen ropy i gazu, aby uzyskać jak największą przewagę nad Iranem i doprowadzić do zakończenia konfliktu - ocenia CNN.
Źródło: Reuters, PAP, CNN
