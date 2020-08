Prezes TikToka zrezygnował po trzech miesiącach

Kevin Mayer po trzech miesiącach pracy zrezygnował z funkcji prezesa TikToka - podał dziennik "Financial Times". Według gazety decyzja o odejściu ma związek z możliwym zakazem korzystania z TikToka w USA, co wcześniej zapowiedział prezydent Donald Trump.

Mayera na stanowisku ma zastąpić obecna menedżerka generalna TikToka Vanessa Pappas - twierdzi "FT" powołując się na treść listu prezesa do pracowników należącej do chińskiej firmy ByteDance platformy.

Źródła brytyjskiego dziennika twierdzą, że rezygnacja Mayera jest ściśle związana z zapowiedzią prezydenta USA, który zagroził, że jeśli TikTok nie zostanie do 15 września wykupiony przez amerykańską firmę, to w całym kraju wprowadzi na mocy rozporządzenia wykonawczego zakaz korzystania z tej aplikacji. Zdaniem administracji w Białym Domu, chińska aplikacja stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, gromadzi bowiem duże ilości danych o użytkownikach, które mogą być wykorzystane przez Pekin w celach wywiadowczych.

"Głęboko przemyślałem"

"W ostatnich tygodniach warunki polityczne uległy drastycznym zmianom, a ja głęboko przemyślałem, jakich zmian będzie wymagała struktura korporacyjna i co one oznaczają dla stanowiska, które objąłem" - napisał w liście do swoich pracowników Mayer.