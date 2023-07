Szef giganta przestrzega przed zmniejszeniem wydobycia ropy i gazu. "Niebezpieczne i nieodpowiedzialne"

Ostrzegł, że zwiększony popyt z Chin i mroźna zima w Europie mogą ponownie podnieść ceny energii , a co za tym idzie rachunki.

Kontynuowanie wydobycia to "ekonomiczne i moralne szaleństwo"

Sawan rozgniewał klimatologów, którzy powiedzieli, że plan Shella dotyczący kontynuowania obecnej produkcji ropy do 2030 roku jest błędny.

Profesor Emily Shuckburgh, klimatolog z University of Cambridge, powiedziała, że ​​firmy takie jak Shell powinny skupić się na przyspieszeniu zielonej transformacji "zamiast sugerować, że najsłabszym (obywatelom - przyp. red.) w społeczeństwie w jakikolwiek sposób służy przedłużenie naszego wykorzystania ropy i gazu".

Szef ONZ António Guterres powiedział ostatnio, że inwestowanie w nową produkcję ropy i gazu to "ekonomiczne i moralne szaleństwo".

Sawan odniósł się do tych słów w rozmowie z BBC.

- Z całym szacunkiem się nie zgadzam - powiedział prezes Shella. - To, co byłoby niebezpieczne i nieodpowiedzialne, to ograniczenie wydobycia ropy i gazu - stwierdził.