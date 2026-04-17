Prezes NBP: polskie złoto jest w pełni bezpieczne

złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
Osobiście zweryfikowałem sposób przechowywania części naszych narodowych rezerw. Potwierdziłem, że zasoby polskiego złota są bezpieczne, kompletne i właściwie przechowywane - oświadczył prezes NBP Adam Glapiński po wizycie w nowojorskim skarbcu Banku Rezerwy Federalnej. Inspekcja odbyła się przy okazji spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych państw G20 w Waszyngtonie.

"Prezes NBP, prof. Adam Glapiński dokonał inspekcji zasobów złota wchodzących w skład oficjalnych aktywów rezerwowych NBP, zdeponowanych w skarbcu Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku" - poinformował w komunikacie NBP.

Prezes NBP podkreślił, że osobiście zweryfikował sposób przechowywania części narodowych rezerw złota. - Potwierdziłem, że zasoby polskiego złota są bezpieczne, kompletne i właściwie przechowywane - oświadczył Adam Glapiński w komunikacie banku centralnego.

Jak podkreślił, sztaby złota są oznaczone unikatowym numerem, znakiem rafinera oraz próbą, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi. - Nasi partnerzy z Fed gwarantują pełną wiarygodność - dodał.

Glapiński zaznaczył, że w obecnej sytuacji geopolitycznej dywersyfikacja miejsc przechowywania rezerw złota jest naturalnym i rozsądnym rozwiązaniem.

Wyzwania gospodarcze dla Polski

Wizyta w nowojorskim skarbcu odbyła się tuż po spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20, którzy zebrali się 16 kwietnia w Waszyngtonie w ramach wiosennych obrad Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Podczas sesji poświęconej czynnikom wzrostu gospodarczego prezes NBP zwrócił uwagę na dwa kluczowe wyzwania dla Polski: wysokie ceny energii oraz niekorzystne trendy demograficzne.

- Ceny energii w Polsce należą do najwyższych w Europie. Podczas gdy węgiel pozostaje głównym źródłem energii, polityka klimatyczna UE w nieproporcjonalnym stopniu wpływa na koszty energii i konkurencyjność polskiego eksportu. Ten fakt nasuwa pewien podstawowy wniosek: strategię rozwoju należy dostosowywać do konkretnych potrzeb każdego kraju - stwierdził prezes NBP.

Dodał, że żadna gospodarka nie może rozwijać się dynamicznie bez dostępu do energii w umiarkowanej cenie. W tym kontekście przypomniał o planach rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, które w dłuższej perspektywie mają przyczynić się do obniżenia kosztów energii.

Zrównoważona gospodarka i eksport

W dyskusji poświęconej globalnym nierównowagom szef NBP zaznaczył, że polska gospodarka pozostaje obecnie w równowadze - zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Podkreślił, że duże znaczenie ma zróżnicowana struktura eksportu.

- Eksportujemy nie tylko samochody, ale też szeroką gamę innych dóbr konsumpcyjnych, od produktów spożywczych po meble i sprzęt AGD. Jednocześnie około 25 procent polskiego eksportu stanowią obecnie usługi. Taka dywersyfikacja pomaga łagodzić skutki wstrząsów sektorowych, takich jak obecne problemy przemysłu motoryzacyjnego - wskazał szef banku centralnego.

Spotkanie G20, w którym uczestniczył prezes NBP, miało szczególny wymiar dla Polski. W grudniu 2025 r. państwa grupy, z USA jako prezydencją, zaprosiły Polskę do udziału w pracach G20 jako pełnoprawnego członka. Przedstawiciele NBP i Ministerstwa Finansów zostali włączeni w działania dotyczące zagadnień gospodarczych i finansowych w ramach tzw. ścieżki finansowej.

Rezerwy NBP

Rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego przekroczyły 570 ton. Na koniec lutego 2026 roku ich wartość wyniosła prawie 340 miliardów złotych, a udział kruszcu w oficjalnych aktywach rezerwowych NBP sięgnął 31 procent.

Według danych Światowej Rady Złota w kwietniu br. Polska znalazła się na 13. miejscu na świecie pod względem rezerw złota. Na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, które posiadają ok. 8,1 tys. ton tego kruszcu. Drugie miejsce zajmują Niemcy (3,3 tys. ton złota), a trzecie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2,8 tys. ton).

W pierwszej dziesiątce znajdują się też Włochy i Francja (po 2,4 tys. ton), Rosja i Chiny (po 2,3 tys.), Szwajcaria (1 tys. ton), Indie (880 ton) oraz Japonia (846 ton). Przed Polską uplasowały się również Holandia (612 ton) i Turcja (595 ton).

Źródło: tvn24.pl

