Zarobili za Orbana, mają oddać za Magyara. Premier Węgier chce pieniędzy od firm
Magyar skierował swój apel do "wszystkich tych, którzy zostali namaszczeni przez państwo i zbudowali w ciągu ostatnich lat fortuny warte setki miliardów". Ostrzegł, że jeśli środki publiczne trafiły tam, gdzie nie powinny, należy je teraz dobrowolnie zwrócić, bo w przeciwnym razie państwo i tak je odzyska, korzystając z dostępnych środków prawnych.
Magyar o odzyskiwaniu środków
Magyar poinformował we wtorek, że państwo zgłosiło organom ścigania ponad 20 przypadków niewłaściwego wykorzystania środków publicznych na łączną kwotę przekraczającą równowartość 4,7 mld euro za czasów poprzedniego rządu.
Odnosząc się do opozycyjnego Fideszu byłego premiera Orbana powiedział, iż "wiedzą, że wszystko, co zostało bezprawnie zabrane ze wspólnego majątku narodu węgierskiego, zostanie odzyskane przez państwo węgierskie".
Dochodzenia przeciwko podejrzanym transakcjom
Pod koniec lipca Zgromadzenie Narodowe Węgier przyjęło ustawę o utworzeniu Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia. Biuro ma koordynować dochodzenia w sprawach finansowych, skupiając się na weryfikacji podejrzanych transakcji dotyczących nieruchomości, badaniu lukratywnych umów koncesyjnych oraz wstecznym audytowaniu wszystkich zamówień publicznych o wartości przekraczającej 32 mln dolarów.
W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że jej celem jest stworzenie ram prawnych zapewniających skuteczną realizację zadań niezbędnych do ochrony mienia publicznego, wykrywania przypadków nielegalnego gospodarowania takim mieniem oraz jego odzyskiwania.