Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie

Łukasiewicz o tym, co zyska Ukraina na wojnie w Iranie Źródło: TVN24

"Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego Przyjaźń, który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działalność" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Dowiedz się więcej: Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał

Spór o rurociąg Przyjaźń

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Zełenski zapowiedział 14 kwietnia, że rurociąg zacznie działać do końca kwietnia.

O testach technicznych rurociągu Przyjaźń informował wcześniej Bloomberg. Agencja informowała, że władze Ukrainy zakładały wznowienie przesyłu rosyjskiej ropy jeszcze dzisiaj.

Przywrócenie sprawności rurociągu było również warunkiem przyznania Ukrainie unijnej pożyczki o wartości 90 mld euro. Zgody na jej udzielenie z powodu wstrzymania działania Przyjaźni, nie udzieliły Słowacja i Węgry.

Prezydent Zełenski podkreślił również, że obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu nie powtórzą się. "Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń" - zaznaczył.

