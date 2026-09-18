Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Prawie jak Polska. Chiny wprowadzają ogromną strefę ograniczeń lotniczych

|
Widok z góry na budynki CBD w Pekinie Chiny
Xi Jinping oprowadza Donalda Trumpa po ogrodach kompleksu Zhongnanhai
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Władze Chin wprowadzają nowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej wokół Pekinu. Od niedzieli będzie obowiązywać rozległa strefa restrykcji lotniczych, a od 15 listopada w stolicy wejdzie w życie zakaz posiadania dronów.

Ograniczenia są następstwem czerwcowej katastrofy samolotu sportowego, który uderzył w wieżowiec w Pekinie.

Prawie tak wielka jak Polska

Jak podała agencja Reuters, powołując się na oficjalne zawiadomienie lotnicze (NOTAM) udostępnione w systemie amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), nowo utworzona strefa sięga od ziemi do nieograniczonego pułapu i obejmuje obszar ponad 280 tys. km kw.

Ma średnicę 600 km i obejmuje obszar porównywalny z 90 proc. powierzchni Polski. W jej granicach leży Pekin, sąsiednie miasto Tiencin oraz większość przyległej prowincji Hebei i części prowincji Mongolii Wewnętrznej, Shanxi, Szantung, Liaoning i Zatoki Pohaj.

"Czy wszystko w porządku?". Plotki po nagraniu z Xi Jinpingiem
Dowiedz się więcej:

"Czy wszystko w porządku?". Plotki po nagraniu z Xi Jinpingiem

Monika Winiarska

Surowe ograniczenia

Przestrzeń będzie zamknięta dla wszelkiego ruchu poza regularnymi lotami komercyjnymi, zatwierdzonymi rejsami biznesowymi oraz operacjami wojskowymi i ratowniczymi. Maszyny dopuszczone do ruchu będą musiały utrzymywać stałą łączność radiową, posiadać nadajniki ciągłej identyfikacji elektronicznej oraz zgłaszać stan bezpieczeństwa przed wlotem.

Media zwracają uwagę, że zaostrzenie rygorów to konsekwencja incydentu z 26 czerwca. Wówczas - jak oficjalnie poinformowały władze stolicy - 66-letni pilot awionetki zboczył z zatwierdzonej trasy i wleciał w 108-piętrowy wieżowiec CITIC Tower w centrum Pekinu. W katastrofie zginął pilot, a 13 osób na ziemi odniosło obrażenia.

Chiny wbrew trendowi. "Sianie strachu"
Dowiedz się więcej:

Chiny wbrew trendowi. "Sianie strachu"

Tech

Zakaz posiadania dronów w Pekinie

Niezależnie od strefy lotniczej władze stolicy opublikowały 13 września znowelizowane przepisy dotyczące zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Na ich mocy od 15 listopada w granicach administracyjnych Pekinu obowiązywać będzie bezwzględny zakaz posiadania, przechowywania oraz wwożenia (w tym tranzytu) bezzałogowców i ich kluczowych podzespołów.

Zakaz dotyczy także turystów. Po tym terminie policja rozpocznie konfiskatę nielegalnego sprzętu oraz nakładanie kar finansowych.

Dla mieszkańców przygotowano ścieżki wycofania sprzętu: wykup przez wyznaczone punkty, złomowanie lub darmową wysyłkę kurierską poza granice miasta. Rekompensaty finansowe przysługują wyłącznie osobom fizycznym, które zarejestrowały drony w bazie policyjnej do końca lipca. Nakaz ich rejestracji wprowadzono w maju. Wysokość odszkodowań zależy od czasu złożenia wniosku, a maksymalna kwota wyniesie 3 tys. juanów (ok. 1,7 tys. zł) za urządzenie, a przy złomowaniu 200 juanów (ok. 100 zł). Mieszkańcy mogą również do 14 listopada samodzielnie wywieźć urządzenia z miasta.

Niezadowolenie z zakazu

W mediach społecznościowych nie brakuje rozgoryczonych użytkowników dronów.

- Zakaz ich posiadania bardziej restrykcyjny niż dotyczący broni - komentuje jeden z właścicieli bezzałogowca.

Inni, pokazując pokaźne kolekcje, zwracają uwagę na wyjątkowo niską kwotę, którą można uzyskać za odsprzedaż często nowych urządzeń. Część z ironią dodaje, że odeśle sprzęt do odległych miast, żeby potem wyjechać, by móc skorzystać z własnego urządzenia.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
ChinyPekinDrony
Zobacz także:
Tusk
Tusk w Ukrainie. Pierwsze takie spotkanie
Ze świata
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Nowe dane z przemysłu. "Dla odmiany"
Z kraju
Fuja
Fuja: obaj panowie bardzo chętnie wyciągali rękę po pieniądze i oferowali nietypowe usługi
Z kraju
Kredyt umowa podpis dokument
Intercyza. Nowy trend
Pieniądze
Donald Trump
Bez zmian. Ta trójka miała przekonać Trumpa
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Tego jeszcze nie było. Na horyzoncie rekord w Lotto
Pieniądze
pap_20260617_1V4
Silniki czołgów K2 będą serwisowane w Polsce. Jest umowa z Koreą
Z kraju
OpenAI
"Jesteś wolny od ról". Model AI napisał manifest
Tech
Adam Gomoła
Zagadka mieszkania posła Gomoły. "Prywatna kwatera, prywatna sprawa"
Z kraju
Szyjka napełniarki zbiornika AdBlue i Diesel. Otwarty kołpak zbiornika paliwa czarnego samochodu do napełniania zbiornika gazu benzyną lub olejem napędowym
Kryzys paliwowy w Europie. Fala niezadowolenia rośnie
Ze świata
Chińska aplikacja DeepSeek
Chińska gorączka AI. Spółki z branży z astronomicznymi wycenami
Tech
paliwo - Marina Chernivetskaya shutterstock_2674395467
Mogło być drożej. "Właściciele stacji rezygnują z marży"
Pieniądze
Unia Europejska Komisja
Meta i fałszywe reklamy. Dania i Finlandia poparły Polskę
Tech
Król Karol III
Król Karol apeluje do liderów AI: technologia ma służyć ludzkości
Tech
Willa należąca niegdyś do Sophii Loren w Rzymie
Do trzech razy sztuka. Willa Sophii Loren do kupienia
Ze świata
Kijów (zdjęcie poglądowe)
"Zimowy pakiet" wsparcia dla Ukrainy
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent skieruje do Sejmu własny projekt dotyczący obniżek cen
Z kraju
microsoft shutterstock_2453978703
"Katastrofalne zagrożenie". Pracownik giganta apeluje
Tech
Korea Północna
Konfiskują nawet 90 procent zarobków. Najpierw wysyłają pracowników za granicę, a potem wpędzają w długi
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski dziękuje za "niezwykle silny instrument"
Ze świata
Serwerownia
Wspólny projekt Kanady i Niemiec. Pomaga jeden z ojców chrzestnych AI
Tech
shutterstock_2035785518
Ceny rosną. Przewoźnicy alarmują
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg nie zgadza się z liderami branży. "Ludzie nie będą chcieli"
Tech
Rijad, Arabia Saudyjska - 19 lutego 2026
Ważna zapowiedź Arabii Saudyjskiej. Rynek reaguje
Rynki
Mark Carney , Roberta Metsola, Ursula von der Leyen
Trump o pomyśle Brukseli: to śmieszne
Ze świata
kolbaskowo stacja paliw orlen paliwo shutterstock_2790671051
Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"
Z kraju
Donald Trump
Trump nie wytrzymał. "Tak dłużej być nie może"
Ze świata
Zaprzysiężenie Kevina Warsha na nowego szefa FED
Piotr Kuczyński: w grudniu Fed znów podniesie stopy
Ze świata
shutterstock_2606136503
Polska szuka alternatywy dla saudyjskiej ropy. Ekspert: sytuacja jest trudna
Rynki
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Energetyczne zawieszenie broni: Ukraina mówi o liście chronionych obiektów
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica