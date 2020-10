Prawie 16 milionów dolarów za brylant wielkości jajka

Brylant "bez skazy", który trafił na aukcję Sotheby’s we wrześniu, w poniedziałkowej licytacji został wystawiony za ok. 11 mln USD, a po kilku minutach został sprzedany kolekcjonerowi z Japonii za 15,7 mln dolarów. Poprzednio najwyższą cenę na aukcji online osiągnął w lipcu br. prawie 29-karatowy brylant, sprzedany za 2,1 mln dolarów.

Brylant wielkości niewielkiego jajka

Dwa lata temu w kopalni Victor Mine w Kanadzie został znaleziony ważący 271 karatów diament. Z niego został wycięty mniejszy, owalny kamień, który po trwającym rok szlifowaniu trafił na aukcję. Brylant jest wielkości niewielkiego jajka i jest takiej czystości, że zalicza się go do klasy IIa, do której kwalifikuje się nie więcej niż 2 proc. wszystkich diamentów.