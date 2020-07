Zmiany w delegowaniu pracowników weszły w życie. "Chaos informacyjny jest ogromny"

Ograniczenie okresu delegowania do 12 miesięcy z możliwością wystąpienia o dodatkowe 6 miesięcy w określonych przypadkach. Po tym czasie objęcie prawem pracy kraju przyjmującego. To zmiany, które od czwartku wprowadziła dyrektywa o delegowaniu pracowników. Nowe przepisy na razie nie obejmą transportu drogowego.

Przepisy nowej dyrektywy na razie nie mają zastosowania do sektora transportu drogowego. Zmieni się to za około 1,5 roku, po wejściu w życie regulacji sektorowych, ujętych w tak zwanym pakiecie mobilności .

Delegowanie pracowników

Uchwalone przepisy przewidują, że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego. Dla polskich przedsiębiorców wysyłających pracowników do krajów zachodnich będzie to oznaczało wyższe koszty. Obecne przepisy wymagają bowiem, by pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika lokalnego.