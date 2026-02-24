Logo TVN24
Ze świata

Sikorski o miliardach dla Ukrainy: pieniądze zostaną wypłacone

Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski - UKRAINA KIJÓW 4. ROCZNICA ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
Sikorski: dopóki Ukraina dzielnie się broni, Rosja nie ma zdolności ofensywnych
Źródło: TVN24
Decyzja o przekazaniu Ukrainie 90 miliardów euro zostanie wykonana, a pieniądze zostaną wypłacone - poinformował we wtorek w Kijowie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Budapeszt zapowiedział, że pomimo zawartego na szczycie porozumienia będzie blokować dokończenie procesu udzielania pożyczki do momentu przywrócenia przez Kijów tranzytu rosyjskiej ropy.

- Mam dobrą wiadomość do przekazania konferencji. Właśnie wziąłem udział w spotkaniu koalicji chętnych, z udziałem kilku prezydentów i premierów, w tym przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącej Komisji Europejskiej - powiedział.

- Oboje powiedzieli, że decyzja podjęta na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej - dotycząca pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy na przetrwanie dwóch lat - obowiązuje, zostanie wykonana, a pieniądze zostaną wypłacone - podkreślił Sikorski.

Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe

90 miliardów dla Ukrainy

Szef MSZ i wicepremier wystąpił w Kijowie w jednej z dyskusji podczas konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES), stowarzyszenia na rzecz integracji Ukrainy z UE, poświęconej czwartej rocznicy początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę.

W spotkaniach w Kijowie uczestniczyli przewodniczący: Komisji Europejskiej - Ursula von der Leyen i Rady Europejskiej - Antonio Costa.

Wcześniej informowano, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał od obojga unijnych liderów zapewnienie, że Unia Europejska udzieli Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro i zrobi to nawet bez zgody Węgier.

Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni

Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni

Wybuchła wojna i dostała wiadomość: "wybacz mi, pomyliłem się"

Wybuchła wojna i dostała wiadomość: "wybacz mi, pomyliłem się"

TVN24

Węgierska blokada

Budapeszt zapowiedział, że pomimo zawartego na szczycie porozumienia przywódców 27 państw członkowskich będzie blokować dokończenie procesu legislacyjnego w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki do momentu przywrócenia przez Kijów tranzytu rosyjskiej ropy.

- Więc poprosiłem ministra (spraw zagranicznych Ukrainy Andrija) Sybihę, aby zorganizował dla mnie i grupy ministrów spotkanie z szefem Naftohazu, który pokazał nam zdjęcia płonącej stacji pomp Brody oraz odczyty z paneli sterowania pokazujące, że pompy i rurociąg naftowy nie działają. Jeśli to był powód, dla którego Węgry miałyby wstrzymywać decyzje, stosować weto - myślę, że to można rozwiązać - powiedział Sikorski.

- Potrzebujemy grupy ekspertów z Komisji Europejskiej, aby potwierdzili, że Naftohaz mówi prawdę - a wtedy Węgry powinny zdjąć weto - podkreślił.

Dowiedz się więcej:

To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?

Trudne relacje polsko-węgierskie

Tranzyt rosyjskiej ropy dla Węgier i Słowacji został wstrzymany po tym, gdy pod koniec stycznia Rosja uszkodziła w wyniku ataku ropociąg Przyjaźń przebiegający przez ukraińskie terytorium.

Mówiąc z kolei o relacjach polsko-węgierskich, wicepremier przyznał, że są one trudne. - Ponieważ Węgry blokują wypłatę 7 mld euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, zwrotów dla państw członkowskich, które dostarczyły Ukrainie pomoc wojskową. Polska powinna dostać pół miliarda - to prawdziwe pieniądze - i gdybyśmy je mieli, moglibyśmy dać Ukrainie więcej. Zablokowali też realizację jednego z ambitnych celów naszej prezydencji w UE, którym było otwarcie co najmniej jednego klastra negocjacyjnego z Ukrainą - zaznaczył.

Sikorski ocenił, że dla Rosji wojna z Ukrainą zakończy się porażką. - (Nastąpi to wtedy) Kiedy Putinowi skończą się zasoby. Już stracił na swoim narodowym fundzu rezerwy. Jego ostatnią dużą pulą zasobów są rezerwy złota. Zaczynał z 2200 tonami. Słyszę, że spadło to do 1700. I to jest rzecz, którą trzeba obserwować, bo w ten sposób on finansuje tę wojnę - powiedział Sikorski.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vladyslav Musiienko/PAP/EPA

Wojna w UkrainieRadosław SikorskiPomoc dla UkrainyWęgryUkrainaUnia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica