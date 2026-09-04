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Kierowcy Ubera poszli do sądu. Pozew obejmuje także Polskę

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Kierowcy Ubera z kilku krajów Europy pozwali firmę, zarzucając jej nieprawidłowości przy ustalaniu wynagrodzeń. Spór dotyczy działania algorytmu odpowiedzialnego za wyliczanie stawek za przejazdy - informuje piątkowa "Gazeta Wyborcza".

240 tysięcy kierowców Ubera z siedmiu krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie - podała w piątek "Gazeta Wyborcza". Wyjaśniła, że kierowcy twierdzą, że wykorzystywany przez platformę algorytm bezprawnie ustala wysokość wynagrodzeń i prowadzi do zaniżania ich zarobków.

Kierowcy Ubera sprzeciwiają się wyliczeniom wynagrodzeń

Ponad dwa lata temu Uber zaczął wprowadzać w Polsce tzw. system dynamicznej prowizji. Miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, np. takie, w których dojazd do klienta był długi, a sam kurs krótki. Firma miała wtedy pobierać niższą prowizję.

Jednak według doświadczeń kierowców i niezależnych badań algorytm miał zupełnie inny, ukryty cel: przykręcać śrubę kierowcom i testować, jak bardzo może zmniejszać ich wynagrodzenie - pisze gazeta.

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Stanowisko Uber Polska

Uber Polska odcina się od tych zarzutów. W przesłanym do "GW” oświadczeniu napisał: "Mimo że nie mieliśmy jeszcze możliwości zapoznania się z treścią pozwu, kategorycznie odrzucamy zarzuty Worker Info Exchange (...) Aplikacja Uber wykorzystuje informacje o przejeździe w czasie rzeczywistym - takie jak trasa, czas i cel podróży - do obliczania ceny kursu".

Firma podkreśliła, że "kierowcy widzą swoje wynagrodzenie oraz cel przejazdu przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia. Zdecydowana większość łącznej kwoty kursu ostatecznie trafia tam, gdzie powinna: do kieszeni kierowców, a procentowy udział firmy Uber w opłatach pasażerów pozostaje zasadniczo stabilny".

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Tech

Wyniki badania na temat wynagrodzeń kierowców Ubera

Komentarz Ubera odnosi się do badania "Not Even Nice Work If You Can Get It", przeprowadzonego przez Uniwersytet Oksfordzki i stowarzyszenie Worker Info Exchange, zajmującego się badaniami i analizą danych z rynku pracy na platformach. Prześwietlono w nim 1,5 mln przejazdów 258 kierowców z lat 2016-2024.

Z danych wynikło, że: prowizja pobierana przez Ubera przestała być przejrzysta i wzrosła z 25 do 50 proc.; Uber pobierał większą prowizję przy droższych kursach; czas oczekiwania na zlecenie (kierowca wtedy nie zarabia) wzrósł o godzinę tygodniowo od 2022 roku; wzrosła nierówność wynagrodzenia wśród kierowców wykonujących porównywalną pracę - wskazuje "Gazeta Wyborcza".

Źródło: PAP
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Tagi:
uberSądpozew
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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